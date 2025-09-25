Castrelo de Miño entra en acción con Optimist y piragüismo

El Parque Náutico de Galicia, en Castrelo de Miño, será escenario desde este viernes y hasta el lunes del Trofeo Internacional Diputación de Ourense de la clase Optimist y de los Clinic Aceites Abril de vela y piragüismo. La cita, organizada por el Club Náutico Castrelo de Miño que preside Beatriz Alberto, cuenta con el respaldo del comité organizador de la Semana Abanca, así como del Club Marítimo de Vigo y el Club de Piragüismo Olívico, con el apoyo de la Real Federación Gallega de Vela, la Federación Gallega de Piragüismo y la Secretaría Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia.

En el apartado náutico, la Semana Abanca de Castrelo refuerza su apuesta con la presencia de Ero Pons, preparador del equipo olímpico español, que dirigirá el Clinic Aceites Abril de Vela. En piragüismo, el encargado será el asturiano Álvaro Fernández Fiuza, excampeón mundial y europeo y siete veces vencedor absoluto del Descenso Internacional del Sella.

Ambos clínics reunirán a cerca de un centenar de jóvenes deportistas. En piragüismo, la participación procede en su mayoría de las provincias de Ourense y Pontevedra, mientras que en Optimist el carácter es nacional, con regatistas de clubes gallegos y de otras comunidades como Madrid o Extremadura. Entre los participantes estarán deportistas del Monte Real Club de Yates de Baiona, Real Club Náutico de La Coruña, Real Club Náutico de Sanxenxo, Club de Mar de Aguete, Club Marítimo de Canido, Liceo Marítimo de Bouzas, Club Náutico Deportivo de Riveira, Real Club Náutico de Madrid o el Club de Vela Barlovento de Extremadura, entre otros.

La actividad arrancará el viernes con las mediciones, controles y limpieza de los cascos, además de la desinfección obligatoria de los Optimist al tratarse de aguas interiores. A partir de las 15.00 horas se disputarán las primeras regatas, con un programa que prevé hasta nueve pruebas hasta el domingo al mediodía.

