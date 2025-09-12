El Campeonato Ibérico de ILCA abre la Semana Abanca

El Campo de Regatas de las Islas Cíes será este fin de semana el escenario de inicio de la 26ª edición de la Semana Abanca, cita de referencia de la vela en España. El arranque, previsto inicialmente en la provincia de Ourense, tuvo que retrasarse debido a los incendios que azotaron la zona y a la necesidad de emplear los embalses para las tomas de agua de los hidroaviones.

De la mano del Club Marítimo de Canido, cerca de un centenar de regatistas de las clases ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 7 se disputarán el título del Campeonato Ibérico de ILCA, que pondrá en juego el Trofeo Xunta de Galicia. El programa prevé pruebas el sábado a partir de las 14:00 horas y el domingo desde las 11:00, con la clausura fijada para la tarde en las renovadas instalaciones del club anfitrión.

La competición contará con representación de clubes de toda Galicia, además de equipos procedentes de Madrid y Aragón. Entre los favoritos en ILCA 4 figuran Alejandro Pérez (RCN Vigo), Jaime Díaz y Lucía Díaz (Marina Coruña), además de Evan Pérez Roig (RCN La Coruña). En ILCA 6, destacan Ramón Rey (RCN Vigo) y Bruno Iglesias (CN Riveira), mientras que en ILCA 7, la categoría olímpica masculina, todas las miradas estarán puestas en Miguel Reboreda (RCN Portosín).

El ranking del noroeste en ILCA 4 confirma la igualdad, con Alejandro Pérez, Evan Pérez Roig y Jaime Díaz ocupando las tres primeras posiciones, seguidos de Pablo Núñez y Lucía Díaz, también entre los cinco mejores. Otros nombres a seguir serán Roque González (RCN Vigo) y Hugo Iglesias (CN Rodeira).

La Real Federación Española de Vela ha designado como juez único al pontevedrés José Manuel Miranda y como oficial principal de regata al coruñés Carlos Sardiña.

Entre los clubes confirmados se encuentran el RCN Rodeira, MRCY Baiona, CN Marina Coruña, RCN Madrid, CN Ría de Ares, CN Riveira, RCN Sanxenxo, RCN La Coruña, CN Alamar de Sada, Liceo Marítimo de Bouzas, Club de Mar de Aragón, Grupo Bazán de Ferrol, CV Fluvial das Pontes y el anfitrión, CM Canido, entre otros.

