Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue aquí la entrega del Premio Planeta 2025

campeonato de españa finn

El Campeonato de España más internacional se disputa en Ibiza

Participarán 45 regatistas procedentes de 11 países

Adrián Bedoya será uno de los siete participantes locales
Adrián Bedoya será uno de los siete participantes locales robert deaves

ABC_N

Los mejores especialistas nacionales e internacionales competirán esta semana en el Campeonato de España de la clase Finn, que organiza el Club Náutico Ibiza con motivo de su centenario. La cita se celebrará del 16 al 19 de octubre en las instalaciones de Marina Ibiza ... y convertirá las aguas de Playa d'en Bossa en el escenario de un gran espectáculo náutico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app