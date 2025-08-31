Cabello y Romero se llevan el título en la ría de Arousa

La ría de Arousa coronó este domingo a los nuevos campeones de la Copa de España de Vaurien. Los vigueses Pablo Cabello y Óscar Romero (RCN Vigo) se proclamaron vencedores absolutos tras una última jornada en la que confirmaron su dominio con un nuevo triunfo parcial, sumando así cuatro victorias en las nueve mangas disputadas.

El campeonato, organizado por la Real Federación Gallega de Vela (RFGV) con el apoyo de la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, reunió a una treintena de equipos llegados desde distintos puntos de España y Portugal.

Aunque el viento se hizo esperar media hora, finalmente el Comité pudo completar el programa del día con tres regatas bajo un suroeste estable de 8-9 nudos. En la primera, los juveniles Sissel Acasuso y Jorge Campos (RCMA-RSC / RCM Santander) dieron un golpe de autoridad con una trabajada victoria que consolidó su posición en el podio absoluto y les dio el título en categoría juvenil. La segunda prueba fue para Nacho Campos y Yolanda Bastos, mientras que Cabello y Romero cerraron el campeonato con un nuevo triunfo en la tercera.

Con una tarjeta de cuatro primeros, tres segundos, un tercero y un cuarto, los regatistas del RCN Vigo se alzaron como campeones indiscutibles. «Ha sido una Copa de España súper disputada, con mucha igualdad en cabeza. Nos hemos divertido muchísimo», señaló Pablo Cabello tras la regata.

El segundo puesto absoluto fue para Pedro Fernández y Carolina Iglesias (RCN Rodeira), muy sólidos con tres terceros puestos en la jornada final. Acasuso y Campos completaron el podio en tercera posición.

En la categoría juvenil, el dúo cántabro se impuso con claridad por delante de Paco Riveras y Roque González-Llanos (RCN Vigo), que con apenas unos metros de experiencia en la flota ya firmaron un meritorio séptimo en la general. El tercer puesto juvenil fue para Ramón Rey y Mencía García, también del club vigués.

En féminas, tras la gran remontada del sábado, la victoria fue para Iria Carballo y Ana Costas (RCN Vigo / RCN Rodeira), que se llevaron el título por delante de Paula González e Iida Suoniemi (CVF As Pontes / C. Grupo Bazán) y de las hermanas Jimena y Alba Abril (CVF As Pontes).

Más temas:

Vela