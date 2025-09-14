Brillante final del Campeonato Ibérico de ILCA-Trofeo Xunta de Galicia

La segunda jornada del Campeonato Ibérico de ILCA – Trofeo Xunta de Galicia confirmó este domingo el gran nivel de la vela gallega en aguas de la ría de Vigo. La cita, que marca el inicio oficial de la 26ª Semana Abanca, se disputó en el Campo de Regatas de las Islas Cíes con condiciones óptimas: viento del sudoeste de entre 8 y 10 nudos que permitió completar las seis mangas previstas durante el fin de semana.

El protagonismo fue para Alejandro Pérez Alonso (Real Club Náutico de Vigo) en ILCA 4, Bruno Iglesias (CN Deportivo Riveira) en ILCA 6 y Carlos González (RCN de La Coruña) en ILCA 7, quienes dominaron con autoridad sus respectivas clases y se proclamaron vencedores del campeonato.

El vigués Alejandro Pérez no dio opción a sus rivales y firmó un campeonato impecable con cuatro primeros puestos, consolidándose como líder indiscutible. Le siguió de cerca Jaime Díaz (Náutico Marina Coruña), que completó una gran actuación con cuatro segundos y una victoria parcial. El tercer cajón del podio fue para Daniel Iglesias (Riveira).

En esta categoría destacó la solidez de Bruno Iglesias, considerado una de las grandes promesas de la vela gallega, que se impuso con tres victorias. El segundo puesto fue para Samuel Cerdeira (Alamar de Sada), mientras que el bronce recayó en Miguel Rey (Náutico de Vigo).

La clase olímpica masculina tuvo como protagonista a Carlos González (RCN de La Coruña), que completó un campeonato brillante para adjudicarse la general. El portugués Serafim Gonçalves ocupó la segunda posición y el tercer lugar fue para Miguel Reboreda (CN Portosín).

El Club Marítimo de Canido, organizador del evento, recibió elogios por su labor y por el impulso a una generación de jóvenes regatistas llamada a ofrecer grandes resultados internacionales en esta clase olímpica (ILCA 6 para mujeres e ILCA 7 para hombres).

Con la cita viguesa concluida, la Semana Abanca se traslada ahora a la provincia de Ourense, donde el próximo fin de semana se celebrará el Open Ibérico de Esquí Náutico, Wakeboard y Wakesurf en la Pista Internacional del Miño, en Cortegada.

Más temas:

Vela