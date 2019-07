Mundial Vela Adaptada Violeta del Reino consolida el liderato en el Mundial de Vela Adaptada España clasifica a tres barcos para la medal race de la clase 2.4 mientras que en la Hansa femenino serán dos y uno en la RS Venture

Violeta del Reino del Club de Vela Puerto d’Andratx, no solo ha consolidado su primer puesto de la clasificación general de la clase Hansa 303 femenina, sino que se convierte en la gran aspirante al título de campeona del mundo de la clase, en la medal race del domingo.

España clasifica a tres barcos para la medal race de la clase 2.4 mientras que en la Hansa femenino serán dos y uno en la RS Venture.

Amaneció nublado en la bahía gaditana en esta penúltima jornada del Campeonato del Mundo “la Caixa” de Vela Adaptada que se ha venido celebrando desde el pasado lunes día 1. Las nubes no han sido obstáculo para que desde temprano saltara de nuevo el viento de poniente, esta vez con dirección noroeste y soplando con mucha menos velocidad, tan solo escasos 6 nudos lo que ha sido suficiente para que cada clase cumpliera con el programa previsto. Hecho este muy poco usual en otros campeonatos ya que por una causa o por otra se dejan de celebrar algunas de las pruebas programadas en el Anuncio de Regatas. En este Campeonato del Mundo, que por vez primera se celebraba en la bahía no ha sido así, lo que por una parte confirma que la bahía es desde hace mucho tiempo uno de los mejores campos de regatas del mundo y por otro la alta capacitación técnica y profesional del equipo humano que ha gestionado el evento tanto del propio CN de Puerto Sherry como de la Federación Andaluza de Vela que ha colaborado con sus vecinos.

Las pruebas navegadas hasta ahora, no otorgaran ningún título a los primeros, sino que solo han servido para confeccionar las listas de los barcos que disputaran el domingo, ultimo día del campeonato, la denominada “Medal Race” en una única prueba y en la misma área de regatas determinara quienes serán los nuevos campeones del mundo.

Para la clase 2.4 entran a disputar la medal race, los 10 primeros de la general, lo mismo ocurre con la flota de los Hansa masculinos y femeninos. Sin embargo para la clase RS Venture, se sigue un formato por eliminatorias, donde solo el primer clasificado de las pruebas disputadas hasta ahora tiene asegurada su presencia en la final, el otro finalista saldrá de las eliminatorias entre los que ocupen los 7 primeros puestos de la general de su clase.

Las 12 pruebas programadas y disputadas en la clase 2.4, han tenido de momento a un brillante dominador, que no es otro que el francés Damien Seguin, su exhibición ha sido tal que le saca al segundo clasificado 16 puntos, obteniendo en sus parciales 9 primeros puestos, dos segundos y el peor, que ha descartado, ha sido un cuarto. El segundo puesto también muy claro desde el primer día ha sido para el italiano Squizzato con un total de 29, el tercero para el noruego Erikstad con 34. Los españoles clasificados para la “medal race” han sido el onubense de club Arturo Montes en el cuarto puesto a tan solo 5 puntos del tercer escalón del pódium, el catalán de Palamós Jordi Cargol en el quinto lugar y el local Borja Melgarejo que se clasifico noveno.

Violeta del Reino ha finalizado como brillante ganadora de la clasificación general de la clase Hansa 303 femenina, tras la disputa de las 12 pruebas celebradas, es primera con un total de 29 puntos, seguida de la australiana Alison Kathryn con 32 y la brasileña Gonçalves con 35. La otra representante española, la también mallorquina Jana Mestre se clasifica en quinta posición con 47 puntos y clasifica también para la “medal race”.

En los Hansa 303 masculino, vitoria del polaco Chichocki con 14 puntos, seguido del australiano Symonds con 27 y del representante de Taipéi Wu, también con 27 en tercera posición. La flota española en esta clase no ha brillado en ningún momento, y no solo no ha conseguido clasificar a ningún barco para la medal race, sino que ha ocupado unos discretos puestos, siendo el mejor el Canario Daniel Llaca del RCN de Gran Canaria.

Y en la clase RS Venture, donde España clasifica otro barco para la “medal race”, concretamente los murcianos Barroso de Maria y Vives, que finalmente consiguieron la sexta plaza de las siete que dan derecho a la prueba final. El triunfo para los canadienses Mcroberts-Lutes con 19 puntos seguidos del italiano Olmi-Di Maria en el segundo puesto y los británicos Street-Currel.

Solo queda pendiente la prueba de mañana, que proclamara a los nuevos campeones del mundo de vela adaptada y que se entregaran a las 18 horas en las instalaciones dl hotel Yacht Club de Puerto Sherry.