Formula Kite Spain Series Todas las estrellas de las Formula Kite Spain Series se citan en Alarcón Más de cuarenta regatistas españoles e internacionales se citan en aguas del pantano para dar comienzo a la temporada 2020

La elite europea del kitefoil se reúne este fin de semana en aguas del pantano de Alarcón para disputar la primera prueba de la temporada 2020 del circuito Formula Kite Spain Series (FKSS), las Go Sailing Shop FKSS 2020 Alarcón. Y lo hacen en el paradisíaco spot de Valverde del Júcar donde más de cuarenta regatitas de España y Europa lucharán por ser los primeros en ganar una regata después del confinamiento.

Por eso hay muchas ganas de competir. El circuito de las FKSS y el club organizador, el Club Kite Surf Centro, han hecho un esfuerzo logístico muy importante para devolver al modo competitivo a los mejores regatistas europeos de la especialidad de kitefoil que será olímpica en París 2024. Y los regatistas han respondido a este esfuerzo con una masiva inscripción que supera con creces a los inscritos en esta misma prueba de la temporada pasada donde estuvieron compitiendo en aguas de Alarcón 25 regatistas. Sergio W Smit, director general de las FKSS expresaba ayer: “Para nosotros es un orgullo que los regatistas hayan respondido de una forma espectacular a la llamada del circuito. Anunciamos la regata hace poco más de un mes y todos están aquí. Esta confianza nos recompensa en el duro esfuerzo que es montar este circuito que crece año a año. Esta temporada somos ocho personas las que formamos el equipo de la organización de las FKSS y estamos convencidos de que vamos a mejorar en todos los aspectos. También queremos agradecer el esfuerzo que han realizado tanto desde el CKSC y el Ayuntamiento de Valverde del Júcar”.

Una de las máximas ocupaciones de la organización del evento es el garantizar las normas sanitarias que son de obligado cumplimiento por la crisis del COVID-19. Todas las personas deben mantener la distancia de seguridad y llevar la mascarilla puesta en cuanto se relacionan con otros participantes. Un factor que favorece mantener las distancias son los grandes espacios abiertos que se han habilitado en la orilla de la playa de Manchamar de Valverde del Júcar.

Para los dos días de competición de la Go Sailing Shop FKSS 2020 Alarcón, sábado y domingo, en los que se esperan dar hasta diez salidas tanto en la categoría Open como en la Amateur, se esperan unos vientos del sureste, los mejores en este spot, de entre 10 y 18 nudos lo que garantiza un gran espectáculo en aguas del Pantano de Alarcón.

En la única regata de aguas dulces de la temporada 2020 de las FKSS se van a dar cita los mejores regatistas del momento en Europa. Un dato relevante es que hoy ya se han visto las caras en el entrenamiento todos los candidatos a la victoria en Alarcón como son el valenciano Alex Climent, los franceses Axel Mazella y Theo de Ramecourt, y el ruso Denis Taradin. Estos cuatro regatistas son los únicos que han ganado pruebas en las FKSS en las dos temporadas anteriores. Climent ha conseguido la victoria en cuatro pruebas mientras que los otros tres se han repartido los restantes triunfos. El último en vencer fue el galo Axel Mazella que se hizo con la victoria en la última regata de la temporada 2019 disputada en Tarifa. También puede estar entre el grupo de favoritos el búlgaro Alex Bachev que tuvo su primer encuentro con las FKSS el año pasado en la prueba andaluza y quedó en segunda posición.

También está inscrita en la Go Sailing Shop FKSS 2020 Alarcón Gisela Pulido. La múltiple campeona del Mundo ha pasado la cuarentena en su casa de Tarifa: “La última prueba que hice fue la de México en marzo y nada más volver ya se decretó el estado a alarma y me quedé confinada, como todos. La verdad es que tengo muchas ganas de competir. Llevo entrenando desde mediados de mayo y es la vez que más tiempo he estado parada. Y si soy sincera tengo que decir que me ha sentado súper bien porque venía arrastrando muchas competiciones y mucho cansancio y me ha venido fenomenal estar en casa con la familia. Una vida diferente que me ha gustado. Siempre intento ver las cosas desde el lado positivo. Quiero hacerlo lo mejor posible intentando hacer menos errores tácticos que es lo que más me cuesta ya que llevo pocos campeonatos. Voy a probar un par de foils y estoy viendo a ver cuál uso a partir de mañana pero seguro que salgo con alguna cosa nueva”.

Alex Climent manifiesta: “Llevaba desde el campeonato de España en febrero sin competir. Este es el primer evento de la temporada tras el confinamiento y el primero de las FKSS. Hemos entrenado mucho y teníamos muchas ganas de volver a luchar por una victoria. Nos hemos juntado unos cuantos en las últimas semanas para regatear en formato regata y tenemos muchas ganas. He visto a Mazella y va muy rápido. Voy a tener que tirar de experiencia y táctica para intentar ganarle porque va muy bien. Al principio puede haber algo de ventaja sobre ellos por conocer el lugar pero esta gente tan buena cuando lleva una hora en un spot ya lo conoce y ya no tienes la ventaja sobre ellos de conocer el lugar, esa ventaja es muy relativa”.

Theo de Ramecourt explica: “Esta es mi primera competición desde hace más de tres meses. Tuve dos regatas a principio de año en Abu Dabi y México y desde entonces, principios de marzo, ya no he competido. Estoy muy contento de que las FKSS haya organizado esta regata y que podamos volver a competir. Estaré también en Castellón aunque iré a Francia en un viaje rápido y no me quedaré a entrenar con el resto. Aquí esperamos una gran regata con aguas planas y buen viento. Será algo diferente a lo de Castellón que ya lo conozco mejor y tengo un gran recuerdo tras ganar la pasada temporada”.