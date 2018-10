Europeo Tecno 293 Sexta plaza en Atenas para Aurelio de Terry en la categoría sub17 28º para su compañera Lucía García-Cubillana en sub15

ABC_N

Actualizado: 28/10/2018 14:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El regatista del Club Náutico Sevilla Aurelio de Terry ha concluido en la sexta posición el Campeonato de Europa de la clase Techno 293, celebrado desde el 22 de octubre en aguas de Atenas. Tras seis jornadas de competición y un total de 11 mangas, llevadas a cabo con condiciones extremas de viento, tanto por su fuerza como por su escasez, el campeón de España de la modalidad cumplía su objetivo inicial de situarse en el top ten de la categoría sub17, en la que participaban 80 tablas.

Aurelio de Terry, que esta temporada ya había sido octavo en el Campeonato del Mundo, disputado en Letonia en agosto, llegó a ubicarse en el podio provisional tras la primera jornada. Con un cuarto, un décimo y un tercer puestos parciales, el hispalense subía al tercer cajón del podio. Partía de esta forma con licra roja en la jornada siguiente, en la que ya pasaría a una sexta plaza que no abandonaría hasta la conclusión del Europeo.

Por delante, la victoria ha sido de forma inapelable para el griego Alexandros Kalpogiannakis, que se imponía en ocho de las 11 mangas y era segundo en otro para acumular solamente 10 puntos. Tras el heleno, la plata y el bronce han sido para los israelíes Roi Hillel y Daniel Basik Tashtash, con 27 y 29 puntos. Por su parte, Aurelio de Terry sumaba 77, por los 47 y 48 del francés Madier Nicolin y el británico Finn Hawkins, cuarto y quinto.

Aurelio de Terry: “Ha sido un campeonato complicado debido a los vientos extremos, ya que algunos día hacía mucho y otros, muy poco. He mejorado en las condiciones que peor se me dan para poder mantenerme en el top ten, con lo que estoy bastante contento con este resultado. Además, he podido aguantar el ritmo de los mejores en muchas mangas, con lo que me voy muy satisfecho”.

En féminas, Lucía García-Cubillana finalizaba el Campeonato de Europa como segunda representante española desde la vigésima octava posición sub15, categoría en la que tomaban parte 47 regatistas. La windsurfista del Náutico Sevilla se despedía con un noveno, un decimocuarto y un decimoquinto puestos como mejores parciales en las 11 mangas completadas.

En dicha categoría, el título ha sido para la israelí Mika Kafri, campeona por delante de la polaca Aleksandra Wasiewicz y la también israelí Amit Segev.