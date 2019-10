Trofeo de la Hispanidad Roberto Aguilar, Carmen Martín-Prat, Sara Díaz y Leo D’Angelo, ganadores del Trofeo de la Hispanidad Fernando Lamadrid y Aurelio Terry arrasan en Windsurfer y RS:X, y los baleares se llevan los títulos de Techno

Los andaluces Carmen Martín-Prat y Roberto Aguilar, el balear Leo D’Angelo y la canaria Sara Díaz, se han proclamado este domingo campeones del 4º Trofeo de la Hispanidad de Optimist en sus diferentes categorías. El fin de fiesta se completó con una prueba más en esta clase, y dos para las tablas, tras un comienzo aplazado en un par de horas a la espera del poniente que finalmente se quedaba soplando con ocho nudos de intensidad media. Entre las clases invitadas, los ganadores son Fernando Lamadrid Rodríguez en Windsurfer, Aurelio Terry en RS:X y los baleares Xicu Ferrer, Naiara Fernández, Billy James Coll y Bárbara Wincu en las disciplinas Techno.

En la clase Optimist Sub 16 la grancanaria Sara Díaz se vale de las rentas y la falta de reacción de sus rivales, y con un octavo final que descarta se confirma ganadora por dos puntos de renta sobre el regatista del CNM Benalmádena, Roberto Aguilar, campeón masculino por causas parecidas con un trece final y la posibilidad de descartar el fuera de línea del sábado. Completa el podio la canaria Martina Lodos, subcampeona femenina con un punto más que Aguilar y uno menos que la regatista del RCMT Punta Umbría, Adriana Serra, cuarta absoluta y bronce femenina. Entre los chicos, junto a Aguilar se alinean en el podio el canario Álvaro Martín Medina y José Manuel Pachón, del CNM Benalmádena, quinto y séptimo absolutos respectivamente, con el sexto puesto a manos de María Castillo, del RCMT Punta Umbría.

Cambios definitivos en Sub 13, con la victoria del balear Leo D’ Angelo tras ganar la última prueba y resolver los dos puntos que le separaban del liderato. El segundo puesto es para el regatista del CM Almería, David Sánchez Fortún, que descarta un fuera de línea, y le sigue el primer líder del campeonato, Rodrigo Luis González (CDN Punta Umbría) a quien no le ha resultado suficiente deshacerse de un décimo final para mantenerse en el top. En esta clase la campeona femenina es Carmen Martín Prat, del CN Puerto Sherry, desde la décimo quinta plaza absoluta, acompañada en el podio final por Laura Luna, del CNM Benalmádena, e Inés Martín-Urda, del RCN de Gran Canaria, décimo sexta y décimo octava absoluta, respectivamente. La regata también reconocía la buena actuación entre los más jóvenes del campeonato, categoría Sub 11, con trofeo para Jose Manuel Cuellar, del RCN de Adra, impresionante entre los mayores con un quinto puesto absoluto.

Entre las tablas se dan dos victorias con pleno a manos de Fernando Lamadrid Rodríguez (CN Puerto Sherry) y de Aurelio Terry (CN Sevilla), ganadores de las cinco pruebas en las clases Windsurfer y RS:X Juvenil, respectivamente. Entre los primeros completan el podio Guillermo Holgado padre e hijo, y junto a Terry, los primos Fernando y Jaime Samalea por este orden. En las categorías Techno, podio para los visitantes en Sub 15, con la victoria del balear Billy James, seguido de Barbara Winau, de la misma territorial, y la melillense Azul Sánchez, con el primer andaluz, Antonio Cueto, del CN Sevilla, en cuarto lugar. Entre los mayores de Sub 17 gana el balear Xicu Ferrer, seguido del windsurfista del náutico Sevilla, Daniel Sánchez, y la balear Naiara Fernández.