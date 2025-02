Pilar Lamadrid y Ana Moncada, campeonas de España de iQFoil e ILCA 6

La windsurfista andaluza Pilar Lamadrid sigue brillando y si hace unos días se quedaba a las puertas de podio en el mundial de iQFoil, hoy la deportista del CN Puerto Sherry se ha colgado la medalla de oro en el Campeonato de España de Clases Olímpicas celebrado esta última semana en aguas de Barcelona. Lamadrid accedía al primer puesto en la jornada inaugural y prueba a prueba hasta completar 12+1, la andaluza no ha hecho más que apuntalar un triunfo que consigue por diez puntos, que son los que le saca a la segunda clasificada, la mexicana Mariana Aguilar.

Siete primeros, dos segundos y cuatro terceros, siendo este el peor parcial de la sevillana afincada en El Puerto de Santa María, avalan a la windsurfista como la mejor a su paso por aguas catalanas recién llegada de Suiza. En su misma flota, la también andaluza representante del CN Sevilla, Blanca Alabau, firma la quinta plaza.

Por su parte la malagueña Ana Moncada se proclama campeona de España Sub 21 de la clase olímpica ILCA 6 (antes Láser Radial) “colándose” entre las regatistas senior. Moncada firma la tercera plaza absoluta superada tan solo por la catalana Cristina Pujol, segunda, y la francesa Marie Barrue. Con ocho pruebas en esta clase, la andaluza ha destacado entre una flota compuesta por más de una treintena de especialistas, validando un 2º, un 8º, un 5º, tres 3º y un 4º. “Estoy contenta con el resultado aunque podría haber sido mucho mejor, se en lo que he fallado y me sirve de aprendizaje para los próximos objetivos”, declara la malagueña.

La otra alegría llega de la mano de Fernando Lamadrid en la flota masculina de la clase iQFoil, donde el windsurfista del CN Puerto Sherry logra la medalla de bronce quedándose a tan solo un punto del balear Bernat Tomás, segundo. El nuevo campeón de España es el gallego Tomás Vieito. Lamadrid vence con tres 1º, uno de ellos en la prueba inaugural, dos 2º, tres 3º y dos 4º y se vale de los descartes aunque su peor parcial ha sido un 7º.

En su misma clase, el Sub 21 Aurelio Terry perteneciente al CN Sevilla, se clasifica decimoséptimo absoluto, quedándose a las puertas del top10 en su categoría. “Empecé muy bien en una primera jornada muy técnica en la que estuve en buenas situaciones, sin embargo el día que hicimos slalom no estuve fino y hoy con tanto viento ha sido el día de los más grandes físicamente”, nos cuenta el portuense en filas del náutico hispalense, que dice tener claro cual es el objetivo para este invierno, “subir de peso”. A pesar de no ser el resultado esperado, Terry saca muy buenas conclusiones, “ha sido un campeonato muy divertido en el que hemos podido ver donde está cada uno y saber también que este año habrá una flota muy numerosa de Sub 21”.

En la clase ILCA 7 Guillermo Flores, regatista perteneciente al CN Río piedras se queda a dos puestos del top10.

