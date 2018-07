Wind and Waves Festival Philip Koster impone su ley en la primera final del Gran Canaria Wind and Waves Festival El rider de Vargas venció al brasileño Marcilio Browne en la final de la Eiminatoria Simple

El alemán afincado en la playa de Vargas, Philip Koster (G 44), consiguió hoy lunes, 16 de julio, el primer podio del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 al imponerse en la final de la Eliminatoria Simple al brasileño Marcilio Browne (BRA 105). Koster no solo consiguió imponerse a su rival, que presentó una dura batalla, sino que fue capaz de no doblegarse ante las duras condiciones de viento y olas que se registraron durante la celebración de la segunda jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf de Pozo Izquierdo.

Condiciones de viento y olas épicas para una final épica, con saltos de vértigo y surfeadas al límite de las fuerzas para no perder el material fueron los ingredientes de la jornada de hoy. Al final, tan solo algo más de 5 puntos fue la ventaja que consiguió el actual campeón del mundo ante Browne. El brasileño se asegura de esta forma su mejor clasificación en la prueba de Pozo Izquierdo, a falta de la Eliminatoria Doble, desde que participara por primera vez en la prueba grancanaria en el año 2005.

A pesar de la gran igualdad, finalmente Koster fue superior a su rival tanto en saltos como en surfing, con un doble forward de 8,38 sobre 10, un pushloop forward casi de diez y un backloop rozando el 5 que le permitía obtener en el cómputo final mejor puntuación que su rival. Pero no lo tuvo fácil, sobre todo en el surfing donde no conseguía desplegar su magia. Por su parte, Browne daba un golpe de efecto nada más empezar la manga con un doble forward de 9 puntos que le daba alas para pelear ante el competidor más fuerte del circuito mundial. Un buen surfing de más de 7 puntos hacían saltar las alarmas de que la sorpresa podía llegar a ritmo de samba, pero la persistencia alemana obtenía sus frutos con dos olas por encima de los 5 puntos que le daban a Koster el margen suficiente para ganar la final.

Pihilip Koster aseguraba tras bajarse del podio “sentirse muy feliz. Ha sido un día increíble. Me encanta este evento”. El alemán afincado en Vargas reconocía que había sido un día muy duro: “He tenido que navegar con mi vela 3.7, que es la más pequeña que tengo y que no suelo usar mucho. Además, es muy difícil navegar ante Browne”. Por su parte el brasileño aseguraba estar muy feliz por haber alcanzado la final pero ansioso por disputar la Eliminatoria Doble donde puede tener otra oportunidad de intentar doblegar al actual campeón del mundo.

La tercer plaza de la Eliminatoria Simple fue para el español Víctor Fernández (E42) que se imponía en la final de consolación al español Alex Mussolini. Fernández se quedaba con las ganas de medirse nuevamente en la final a Koster, debido a que en semifinales el rider español tuvo problemas con el material. El tiempo perdido en el cambio del mismo no le dio ‘chance’ para competir al 100% ante el brasileño Browne. Cuarto de la general finalizó Alex Mussolini que por el camino había conseguido doblegar a Gollito Estredo, actual campeón del mundo de freestyle, entre otros.

La jornada tuvo total color masculino, ya que desde primera hora de la mañana los jueces de la PWA comunicaban que las mujeres no competirían hoy y que estaban dispuestos a aprovechar al máximo las condiciones para intentar llegar hasta la final de la Eliminatoria Simple. Además, y gracias a las excelentes condiciones de viento y olas, por primera vez los jueces decidían que en las mangas de semifinales y en la final puntarían los tres mejores saltos y las dos mejores surfeadas, cuando normalmente solo se tienen en cuenta dos saltos y una surfeada.

La tercera jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf se celebrará mañana martes 17 de julio. Los jueces han citado a los competidores a las 10:00 horas en la playa para decidir si comiezan la Eliminatoria Doble masculina o continúan con la Eliminatoria Simple femenina que se encuentra en los octavos de final con las mejores competidoras en liza.