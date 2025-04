Patricia Báñez y José Cuellar, líderes del Trofeo de la Hispanidad de Optimist

La onubense Patricia Báñez y el almeriense Jose Manuel Cuellar acceden a los lideratos absolutos de las categorías Sub 16 y Sub 13, respectivamente, tras la segunda jornada del V Trofeo de la Hispanidad para la clase Optimist, resuelta con tres nuevas pruebas en aguas de la bahía gaditana. Un día más, al viento le costo desperezarse retrasando el inicio para después regalar una espléndida tarde a flota y comités, soplando de poniente de 8 nudos de intensidad media con rachas algo superiores. También hoy se repetían las salidas precipitadas con dos llamadas generales en los comienzos y varios fueras de línea durante la tarde.

Con la llegada de la cuarta prueba -primera de hoy- llegó el descarte y con él algunos ajustes para los que lo esperaban ansiosos por algún patinazo del día anterior. Después todo dependió de cada uno en el ir y venir de unos tramos muy técnicos, que necesitaron de la pericia de los jóvenes que se han dado cita en una prueba que además de sus títulos es valedera para la formación del equipo andaluz.

Impresionante actuación la del almeriense José Manuel Cuellar en Sub 13, donde el regatista del RCN de Adra ganaba las tres pruebas, lo que junto al descarte del fuera de línea de ayer le permite no solo subir hasta el top si no meterle ocho puntos al primer líder del campeonato, el regatista del CDN Punta Umbría Sergio Mancera, que baja un puesto hasta el segundo. Mancera aguantó el liderato hasta la cuarta prueba gracias al descarte pero el arrebato de Cuellar y su menor rendimiento le colocan ahora segundo. También baja un puesto su compañero de equipo Rodrigo Luis González, ahora tercero con un punto más, el mismo que le saca a Leo Zabell, del CNM Benalmádena, cuarto. Con el almeriense destacado, interesante será ver como acaban alineándose estos magníficos regatistas hasta conformar el podio definitivo.

La primera niña sigue siendo Mar Infante del RCMT Punta Umbría que sigue destacada entre sus rivales. Los cambios llegan entre los más jóvenes del campeonato -Sub 11- categoría en la que ahora manda Miguel Pineda, del RCN de El Puerto de Santa María, a quien hoy animaban sus padres en el área de regatas. Pineda se pone por delante de Frías del RCN de Adra, mientras la primera niña menor de 11 años sigue siendo la regatista del CN Sevilla Elena Delgado.

Mucha emoción también entre los mayores -categoría Sub 16- donde pasa a dominar Patricia Báñez del RCMT Punta Umbría, seguida a dos y tres puntos por Roberto Aguilar del CNM Benalmádena y Arturo Arauz del CN Puerto Sherry, segundo y tercero, respectivamente. Aguilar era hoy el protagonista en los comienzos, con un primer tanto que junto al descarte le permitía ponerse en cabeza seguido a uno y dos puntos de Arauz, que perdía ya el liderato provisional, y Báñez. El de Benalmádena aun aguantaba la cabeza tras la siguiente prueba que ganaba Báñez para ponerse dos puntos por delante de Arauz y a un punto del top. Después de eso y demostrando saber aguantar la presión, la onubense volvía a ganar la última prueba y despejaba todas las dudas. Entre los tres ronea el título absoluto, con el de féminas mucho más claro del lado de la onubense.

Mañana lunes será la última jornada y a la vista de los resultados provisionales, decisiva para resolver los títulos. Para el final se espera más viento para un máximo de tres pruebas que comenzarán a partir de las 12:00 horas.

