Neus Ballester y Andrea Perelló, líderes del Campeonato de España de 420

Con la celebración de las tres primeras pruebas, hoy ha dado comienzo en aguas de la bahía gaditana el Campeonato de España de 420 que reúne en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz a setenta tripulaciones de seis comunidades autónomas. El viento pareció querer dar tiempo a la flota para desperezarse en el área de regatas y tras una primera prueba que tuvo que ser anulada y una espera de casi dos horas, al fin se podían dar tres magníficas salidas bajo vientos del 280º de 10 nudos de intensidad media con el que las tripulaciones pudieron dar rienda suelta a su destreza con mejor o peor suerte en los resultados.

Con seis títulos en juego -Absoluto, Sub 19 y Sub 17 en versiones masculino y féminas- si algo ha quedado claro hoy es la igualdad entre los favoritos a conseguir cada uno de ellos. Para empezar, las tres primeras pruebas han tenido otros tantos ganadores diferentes, con la primera a manos de la tripulación del Balís de Sebastián Riquelme y Miguel Pérez, la siguiente para la tripulación mixta de los canarios Patricia Reino y Pablo Garcia, que se ponían primeros con un tercero anterior frente a un cuarto de los catalanes, y la tercera y última que acabó con la victoria de las campeonas del mundo Sub 17 ahora ya en la categoría superior Sub 19, las baleares Neus Ballester y Andrea Perelló, quienes ante el pinchazo de los anteriores consiguen el primer liderato del campeonato, con cinco y trece puntos de ventaja sobre los subcampeones de Europa, los gallegos Jacobo García y Antoni Ripoll, y los catalanes Nacho Dávila y Javier Mestre, segundos y terceros respectivamente.

Ballester y Perelló encabezan la clasificación absoluta y féminas Sub 19, con los gallegos Garcia y Ripoll en cabeza de los chicos en esta misma categoría y el absoluto, al que optan Dávila y Mestre y la tripulación de Reino y García desde la cuarta y la quinta plaza, respectivamente. En la categoría Sub 17, los primeros lideratos son para la tripulación balear de María Perelló y Marta Cardona que arreglaban el día con un cuarto en la última prueba para ponerse en cabeza entre las chicas. El segundo puesto es para la tripulación mixta de su misma territorial formada por Pau Mesquida y Laura Martínez, y entre los chicos las primeras luces son para los catalanes Pau Llibrevinyes y Alberto Marsans que también salvaban los muebles en la última prueba del día.

Entre los anfitriones, los mejor situados son los hermanos Fernando y Carlos Flethes (CN Puerto Sherry), cuartos de su categoría y décimo terceros absolutos, con un estreno prometedor en el que destaca el séptimo anotado en la segunda prueba. Algo parecido ocurre con Felipe Sánchez y Pablo López, del RCN de El Puerto de Santa María, que se sitúan sextos en la misma categoría con un noveno en la primera prueba como mejor parcial.

Más temas:

Vela

Naútica