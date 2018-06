Barcelona Láser Master Mónica Azón y Carlos Martínez arrasan en la segunda jornada en Barcelona Tres excelentes pruebas, con recorridos perfectamente orientados y vientos medios entre 8 y 12 nudos

Tres excelentes pruebas, con recorridos perfectamente orientados y vientos medios entre 8 y 12 nudos de intensidad han ofrecido a la flota participante en el Barcelona Láser Master Championship 2018 un excelente día de regatas.

Mónica Azón en Radial y Carlos Martínez en Standard se han mostrado eficaces y dominadores. Ambos campeones de Europa de la especialidad, se han impuesto en todas y cada una de las pruebas disputadas, con lo que se afianzan en los primeros puestos de las clasificaciones generales.

En Láser Standard el segundo clasificado es Leandro Rosado (7 - 2 - 5) empatado a puntos con Josele Doreste (2 - 3 - 8). Cuarto clasificado, Antoni Roig del CV Calella, a un sólo punto de los anteriores.

En Radial, con 67 participantes, el segundo es el holandés Freek de Miranda (4 - 2 - 3) y tercero Xavier Boluda a tres puntos del anterior.

Carlos Martínez, GM Laser Standard, nos comentaba: "No contaba con este magnífico día, porque las predicciones eran otras. El campo de regatas estaba muy bien montado, daba chance y he navegado entre 8 y 12 nudos. Toda la flota íbamos muy junta y las pruebas se han decidido al final. En las tres he montado la ceñida segundo o tercero. La primera con Josele muy apretado, luego Leandro Rosado y Toni Roig que he conseguido pasarle muy al final.

José Luís Doreste, GM Laser Standard, declaraba: ‘Hemos empezado con un viento flojo que ha ido subiendo y la ola algo picada, lo ha puesto difícil para navegar. Estoy contento porque hay muy buen nivel; lo mejor de aquí y resto de Europa.

El GM de Radial Miguel Álvarez, declaraba que “a diferencia de ayer, hemos tenido un buen día, aunque más ola que viento. En la primera prueba he salido mal y he ido remontando. La segunda que conseguido un tercero y la tercera he salido algo mejor y finalmente he quedado 18 y al acabar macarrones!! Todo fantástico!”