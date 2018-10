Europeo Laser Master Mónica Azón campeona de Europa en Radial y Jordi Capella subcampeón en Standar En la general final, doblete británico

La regatista del barcelonés Club Náutic El Masnou, Mónica Azón, se proclamó en aguas de la ría de Vigo campeona de Europa de la Clase Láser Máster, en el campeonato continental que concluyó en la tarde del jueves en la ciudad gallega, con la organización del Liceo Marítimo de Bouzas y el Club Marítimo de Vigo, y el patrocinio del Concello de Vigo y Deputación de Pontevedra. El evento está encuadrado en la Semana Abanca, que este viernes continúa en La Coruña, de la mano de su Real Club Náutico, quien organiza el quinto ciclo reservado a las clases snipe y cruceros, con la Lexus Breogán Cup.

Tal como estaba previsto muy poco viento en Vigo, a pesar de que la flota comenzaba sus intentos muy pronto: al filo de las once de la mañana, esfuerzos estériles… pues hasta las dos de la tarde no se podía iniciar el único procedimiento que valió para completar exvlusivamente una manga en cada categoría, con vientos suaves del sudoeste de unos ocho nudos.

Primero comenzaban los radiales, con lógica pues Jon Emmet no permitía ni un ápice a la sorpresa haciéndose con el título continental como era previsible. La que si se salía de la norma era la barcelonesa Mónica Azón, quien sorprendiendo a propios y a extraños hacía un auténtico regatón, logrando la victoria absoluta, lo que le valía ser la mejor fémina de Europa en la especialidad y la sexta absoluta contanto a los varones. Espléndida la catalana. También en muy buena línea José Ramón Pardo del Real Club Náutico de La Coruña que lograba ser el decimoprimero en la general y primer varón español. Otros laseristas de la “armada” destacados: los catalanes Gorón y Jane, los vigueses Rodriguez y Gaona y el vasco Gomeza.

En estándar las esperanzas españolas estribaban en saber si Jordi Capella sería capaz de aguantar al británico Alan Davis de Oxford… pero no pudo y tenía que conformarse con el subcampeonato que no está nada mal. El de Roses tuvo en su mano el título europeo, al que acarició, pero no tuvo suerte en la jornada derradera. El sexto y segundo español era el pontevedrés Carlos Echavarri del Real Club Náutico de Madrid. El resto de los nacionales entre los 30 primeros, los tres gallegos: Pablo Morillo, Javier Echavarri y Alfredo Vázquez… dos pontevedres y un vigués.

Al filo de las seis de la tarde se celebró en el Tinglado del Puerto de Vigo la ceremonia de clausura presidida por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, de este exitoso Europeo de Vela que ha supuesto para el Liceo de Bouzas un hito histórico tras 112 años de existencia, y para el Marítimo de Vigo la confirmación de que quiere recobrar antiguos bríos.

Clasificaciones CLASE RADIAL 1º Jon Emmet (Weir Wood SC)(ING), 6 puntos 2º Ian Jones (Dovestone SC)(ING), 14 3º Alessio Marinelli (CV Porto Civitanova)(ITA), 26 4º Pierrick Amizet (CV Vouglans)(FRA), 28 5º Rob Cage (Royal Thames YC)(ING), 34 6º Mónica Azón (CN Masnou)(ESP), 34 7º Fabio Suyama (ISCS Fundesporte), 37 8º Peter Van Laer (RCN Vise)(Bél), 38 9º Max Hunt (Whitstable YC)(ING), 42 10º Wilmar Groenedijk (RZV-WSVR)(HOL), 48 11º José Ramón Pardo (RCN La Coruña)(ESP), 60 13º Didier Goron (RCN Barcelona)(ESP), 70 19º Carlos Jane (CN Masnou)(ESP), 92 24º Denis Rodriguez (RF Gallega)(ESP), 99 25º Antonio Gaona (RCN Vigo)(ESP), 86 28º Pablo Gomeza (RCMA-RSC)(ESP), 104 Hasta 69 clasificados CLASE STANDARD 1º Alan Davis (Oxford SC)(ING), 19 puntos 2º Jordi Capella (Gen Roses)(ESP), 24 3º Roger Schulz (SKVU YC)(ALE), 50 4º Mark Bethwaite (CV Garda)(AUS), 54 5º Wouter Duetz (KWVL Loosdrecht) (HOL), 56 6º Carlos Echavarri (RCN Madrid)(ESP), 62 7º Stefano Carnevali (CN Livorno)(ITA), 68 8º Jack de Rijk (ZV OOsterplas)(HOL), 73 9º Emilio Casteli (Richmond YC)(EEUU), 74 10º Michael Matan (RYA)(EEUU), 77 13º Pascual Morillo (RCM Aguete)(ESP), 91 16º Javier Echavarri (RCN Madrid)(ESP), 108 20º Alfredo Vázquez (CN Betulo)(ESP), 118