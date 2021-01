Puerto Portals Winter Series «Mister Nova», líder de las Winter Series de Dragón en Puerto Portals El equipo de Jorge Forteza confirma su línea ascedente

ABC_N Puerto Portals (Mallorca) Actualizado: 15/01/2021 18:59h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Máxima emoción en las IV Puerto Portals Dragon Winter Series. El inicio del tercer acto de la competición, disputada en la Bahía de Palma bajo la organización del Club de Regatas Puerto Portals, ha comprimido aún más el podio, cuyos integrantes mantienen intactas sus opciones de victoria. Míster Nova, del armador y patrón mallorquín Jorge Forteza, ha relevado al suizo Galant, de Jan Strombeck, al frente de la clasificación general, mientras que el Meerblick, liderado por el alemán Otto Pohlmann, se mantiene tercero.

La tripulación de Forteza, que hoy ha obtenido un parcial de 1+3 en las dos mangas disputadas, suma 28 puntos, uno menos que sus dos inmediatos perseguidores. Galant ha sido quinto en la primera prueba, lo que le ha hecho ceder la primera plaza que venía ocupando desde el comienzo de las Winter Series, el pasado 21 de noviembre. Meerblick, por su parte, ha obtenido los mejores resultados de la jornada (2+1) y se mantiene en la lucha por el triunfo final.

El resto de la flota ha quedado bastante descolgada. El Capa, de Carlos Carbajal, es cuarto, con 42 puntos, y, salvo sorpresa en las dos jornadas que restan, lo tiene difícil para acceder a los puestos de podio; sobre todo si Míster Nova, Galant y Meerblick mantienen el nivel demostrado hoy en el campo de regatas de la Bahía de Palma.

Las condiciones han sido las anunciadas en los partes meteorológicos. El viento ha soplado de NO (320 grados) con una intensidad que ha oscilado de 10 a 20 nudos. La primera salida se ha dado a las 14.20 horas sobre un tramo de una milla. El Comité de Regatas ha modificado el recorrido durante la prueba para ajustarlo a un role de 10 grados a poniente. La segunda prueba se ha desarrollado otra vez con viento del 320 y un tramo de 0,9 millas.

Hasta el momento las IV Puerto Portals Dragon Winter Series han constado de 11 mangas. Ya se ha aplicado el único descarte contemplado en el Anuncio de Regatas. Si el tiempo lo permite, en los días restantes para el final de la competición se podrían dar un máximo de seis salidas. La previsión para mañana es de viento inestable. A las 11.00 horas no se habrá establecido todavía en el eje del NO y su intensidad será menor a la registrada hoy en la Bahía de Palma. A medida que avancen las horas, la situación podría mejorar. El domingo está anunciado un role a SO, lo que significa que habrá más altura de ola. La racha máxima se estima en torno a los 20 nudos.

Una vez finalizada esta competición, la clase Dragon seguirá teniendo Puerto Portals como base europea de referencia. Del 26 al 28 de febrero se ha previsto la celebración de la IV Copa del Mediterráneo, y entre el 10 y el 16 de abril se disputará el Campeonato de Europa, la regata más importante del circuito de la International Dragon Asociation (IDA).