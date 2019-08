Semana Náutica de El Puerto Miguel Campos, en Optimist y Alfonso Moreno. en Laser 4.7, ganadores en El Puerto de Santa María La 48ª Semana Náutica da la bienvenida mañana a los Cruceros con el inicio también de la 25ª Regata Juan de La Cosa

Segundo día de excelencia en la bahía de Cádiz para despedir a las cuatro clases de vela ligera que han competido durante las dos primeras jornadas de la 48ª Semana Náutica de El Puerto de Santa María. Con los primeros líderes ya colocados en el palmarés, mañana viernes será la flota de Crucero la que acapare todo el protagonismo, con las primeras pruebas para esta clase en ‘la decana’ y el inicio simultáneo de la 25 edición de la regata Juan de la Cosa.

Para el cambio de paso en la bahía gaditana, todo apunta a que el viento seguirá soplando de poniente con 10/12 nudos de intensidad media, condiciones con las que hoy se completaban las tres últimas pruebas para las clases Optimist y Láser, y dos más los Patines, con el inicio alrededor de las tres de la tarde para todos.

Impresionante desenlace en la clase Optimist, donde el ganador no se conocía hasta la última regata, ya que tras las dos primeras de esta última jornada el visitante Miguel Campos y el local Arturo Arauz llegaban a un empate a puntos, resuelto del lado del primero por la victoria en la penúltima prueba. Así las cosas y dependiendo de quien ganara el último recorrido, el regatista del Real Club de Regatas de Alicante anotaba el último tanto mientras Arauz pinchaba con un décimo que, a pesar de descartar, sólo le valió para firmar el subcampeonato absoluto y masculino Sub 16. Completó el podio la joven balear Marisa Vicens campeona entre las féminas Sub 16.

Ambos podios se completan con Santiago Grosso, del CN Elcano, tercero Sub 16 y quinto absoluto, y las jóvenes Natalia Moreno (CR Madrid) y María Fernández (CN Puerto Sherry), subcampeona y tercera Sub 16 desde la cuarta y novena plaza de la general conjunta. Por su parte los campeones de la categoría Sub 13 son Luis Sánchez (RCN de El Puerto de Santa María) y Rocío Blazquez, del RC Mediterráneo, y el trofeo al primer Sub 11 recae en manos de Carlos Carrasco, del CN Puerto Sherry y entre las niñas es para Beatriz Serrano del CN Sevilla.

En Láser 4.7 el madrileño Alfonso Moreno se vale del descarte y dos victorias hoy para resolver el empate al que llegaba tras la jornada inaugural con la regatista del CN El Trocadero de Puerto Real, Lola Belizón, que firma el subcampeonato absoluto y gana entre las niñas Sub 16. Cierra el podio el subcampeón masculino Sub 18 tras Moreno, el regatista del CN Sevilla, Miguel Muñoz, con un punto más que la gaditana. Completan el palmarés el campeón Sub 16, Iván Páez, ganador de la última prueba, y la campeona Sub 18, Natalia Torres, ambos del equipo de vela del CN El Trocadero de Puerto Real, cuarto y novena absolutos, respectivamente.

Muy destacable cuando menos la victoria en Láser Radial del joven Felipe Sánchez en su primera regata en esta clase. El regatista del RCN de El Puerto de Santa María se ayuda del descarte y la victoria en la última prueba del día para resolver de su lado el empate a puntos con su compañero de club, Javier Torres. Antes de eso, Sánchez encajaba otro primero y un segundo frente a dos cuartos de Torres. A un punto de ambos, el tercer puesto es para otro regatista del club organizador, Thomas Waggott, quien hoy no ha podido seguir el ritmo para confirmar su liderato provisional, habiendo utilizado ya el descarte para quitarse de encima el fuera de línea de la primera jornada. Impresionante podio y desenlace también en esta clase entre jóvenes sobradamente preparados.

Y entre los más veteranos de este primer tercio, dos primeros de Vicente Climent en la clase Patín a Vela despejaban las dudas y permiten al regatista del club anfitrión confirmar su liderato provisional, para hacerse con el título validando tres tantos con el descarte de un segundo como peor parcial. Le escoltan en el podio otros dos grandes, Rafael Ruiz, del CV Bahía de Cádiz, y Ramón Calero, como Climent del RCN de El Puerto de Santa María, que se ordenan tal cual en el podio después de repartirse los segundos y terceros del día. Los ganadores de las categorías B y A2 son por este orden, Ignacio Muñoz (CN Puerto Sherry) y José Carlos Roldan (CAND Chipiona), sexto y séptimo absolutos, respectivamente.

Tras la regata se celebró la primera entrega de trofeos de la Semana Náutica de Vela Ligera en las terrazas del RCN de El Puerto de Santa María, en un acto que contó con el presidente del RCN de El Puerto de Santa María, Santiago Villagrán, y el presidente del Comité organizador de la regata, José María Escribano, a quienes acompañaron entre otros el edil de Turismo del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Curro Martínez.

Los Cruceros piden paso

En torno a cuarenta barcos y más de trescientos regatistas serán los que compitan a partir de mañana en aguas de la bahía de Cádiz con dos jornadas por delante para conocer al ganador absoluto y por clases de la 25ª Regata Juan de la Cosa, y hasta el domingo 18 de agosto para ver quien se lleva el preciado catavino de oro de ‘la decana’, trofeo que defiende por segundo año consecutivo (y sexto alterno) la embarcación ‘Brujo’ de Federico Linares, recién llegado de ganar en Palma de Mallorca la 38º Copa del Rey Mapfre Corinthian en su clase.

Para conseguir su objetivo, Linares tendrá en frente entre otros al sevillano Sergio Llorca, patrón habitual del ‘Ceuta Sí’ que lo ha ganado todo esta temporada en aguas del Estrecho, a los mandos en esta ocasión del barco del RCN de El Puerto de Santa María ‘Pantalán Zero’.

Por lo que respecta al trofeo de la Juan de la Cosa, regata homenaje al insigne cartógrafo, y ante la ausencia del ganador de la anterior edición, el alicantino Tanit-Medilevel, se abren las posibilidades para el resto de la flota rival. Para esta primera jornada que dará comienzo a las 16:00 horas, el comité de regatas se decidirá dependiendo de las condiciones de viento, bien por un recorrido costero entre balizas de la bahía gaditana o una o dos pruebas técnicas (barlovento/sotavento).