Trofeo Bankia Marc Mesquida se corona en el Trofeo Bankia de Optimist Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (420), Mario Plomer (Laser), Bárbara Winau (Techno 293) y Sam Provenzal (RS:X), vencedores en sus clases

Marc Mesquida, del Club Náutico Arenal, se proclamó hoy campeón absoluto del Trofeo Bankia Fundació Sa Nostra Caixa de Balears, organizado por el Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), en el que participaron dos centenares de embarcaciones de las clases Optimist (absoluto y D), Laser Standard, 420 y Techno 293 (windsurf).

El joven regatista de Llucmajor se impuso con autoridad en la clase Optimist (123 inscritos), con un parcial de 1+1+2+2, pudiéndose descartar uno de los segundos. Le siguió, a un sólo punto de distancia, Manuel Martín, del Real Club Náutico de Palma, con el que mantuvo una dura pugna en las cuatro mangas disputadas, tres de ellas hoy domingo. El bronce en esta categoría fue para Marta Cardona (CN Arenal), que perdió sus opciones de conseguir al menos la plata al pinchar con un 21 en la última regata.

En la clase 420, la victoria fue para la pareja formada por Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (CN Arenal), que consiguieron ganar dos de las tres mangas de su categoría y ser segundos en otra, lo que les permitió descartarse un cuarto como peor resultado. María Munar y Lucía Ruiz (RCN Palma) se hicieron con el subcampeonato merced a un parcial de 4+2+2+(13), seguidas de Neus Ballester (CN Sa Rápita) y Andrea Perelló (CN Arenal), que obtuvieron el bronce con un registro de (7)+4+5+2 y fueron las mejores en categoría Sub 17.

Las victorias en las restantes clases correspondieron a Mario Plomer (CV Port d’Andratx), en Laser Standard; Sam Provenzal (CMSAP), en RS:X, y Bárbara Winau (CMSAP), en Techno 293, donde los también regatistas de Can Pastilla Jandro Masmiquel y Lía Ribas fueron segundo y tercero, respectivamente.

Asimismo se conformaron podios en las clases Optimist D, en la que compiten los regatistas recién salidos de las escuelas de vela, y las categorías Sub 13 y Sub 11 de la flota general de Optimist. Leia Seguí, del RCN Port de Pollença, fue la ganadora de los “D”, seguida de Nikko Palou (RCN Palma), y Miguel Frau (RCN Palma). Los mejores Sub 11 fueron, por este orden, Tim Lubat (CV Port d’Andratx), Xavier Capllonch (RCN Port de Pollença) y Hugo Pérez (CMSAP), mientras que en Sub 13 la victoria correspondió a Marisa Alexandre (CN Cala Gamba), seguida de Alexandra Lencina (CN Arenal) y Nicola Sadler (CN Arenal).

El Trofeo Bankia estuvo marcada por la inestabilidad meteorológica. El sábado sólo se pudo completar una manga válida en el campo de regatas de los Optimist y el resto de clases acabaron dos pruebas con bastante dificultad debido a los constantes roles y a la oscilación de la intensudad del viento de Levante. Hoy parecía que todo iba a ser más fácil, pero la ausencia de Embat y la poca fiabilidad que ofrecía la brisa de componente este obligaron al Comité a emplearse a fondo para sacar las tres regatas del día de Optimist y dos para los 420, Laser y Techno 293.

La entrega de premios se celebró al término de la jornada con la presencia de Jesus Comas, presidente del Club Marítimo San Antonio de la Playa; Miguel Cernuda, en representación de la firma patrocinadora Bankia, y Cristóbal Balaguer, vocal de vela de la entidad organizadora. Al inicio de la ceremonia Comas pronunció unas emotivas palabras en recuerdo del oficial de regatas del Club Náutico Arenal Guillem Patiño, fallecido esta semana, a las que los asistentes respondieron con una cerrada ovación.