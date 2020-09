Nacional FunBoard José Luis Boronat, campeón de España de Funboard Slalom Es el primer título nacional de su carrera deportiva

El regatista del Club Náutico de Jávea, José Luis Boronat se ha proclamado Campeón de España de Funboard Slalom, tras las pruebas disputadas este fin de semana en Rosas, en la provincia de Gerona.

Boronat ha sido el mejor en el conjunto de las pruebas disputadas este fin de semana en el que las condiciones del viento han presentado la cara y la cruz, por un lado el viernes muy buenas, el sábado en el límite para suspenderse la prueba, el domingo finalmente no se pudo realizar ninguna ante la falta de viento.

Con todo, los regatistas pudieron completar una eliminatoria entera, y ya en esa primera prueba, Boronat alcanzó la final pero no pudo ganarla, algo que si pudo hacer en la segunda final disputada el sábado con vientos “muy límites”. Lo que motivó algunas protestas y la prueba fue anulada. Pero este domingo, el propio regatista del Club Náutico de Jávea, presentó una nueva protesta y la prueba se volvió a aceptar por parte de los Jueces.

De esta forma Boronat ha conseguido ser el mejor de los 21 participantes, y sus buenos parciales le han merecido la primera posición, empatado en puntos con el segundo.

Boronat se ha mostrado muy contento ya que “he estado trabajando duro y el año pasado no pude estar cerca por errores cometidos, ahora he aprendido y por fin logro mi primer título nacional. Esto no hubiera sido posible sin el gran apoyo del Club Náutico de Jávea y las excelentes condiciones de la bahía, que me permiten mejorar en cada entrenamiento”.

Asimismo ha recordado que este 2020 ha sido un año muy diferente por la pandemia del coronavirus, ya que la crisis sanitaria ha obligado a cancelar casi todas las pruebas del circuito nacional “y solo se ha disputado la de Gerona”.

La próxima cita para el regatista del Club Náutico de Jávea será el próximo fin de semana en Puerto Sherry (Cádiz) el Campeonato de España de Foil y Raceboard, para el que Boronat espera conseguir las mejores metas.