Jaime Ayarza vencedor del Trofeo Monitores de Optimist en Las Palmas

Las Palmas Actualizado: 19/02/2019 18:48h

Este pasado fin de semana tuvo lugar el Trofeo Monitores para la clase Optimist, con buenas condiciones de viento y ola durante el sábado, mientras que el domingo hubo cambios significativos.

Con una participación de 52 barcos en el grupo A / B y 19 en el grupo C, se desarrolló durante la primera jornada, cuatro pruebas puntuables para los regatistas más experimentados, una menos en el grupo C, mientras que el domingo la bajada de presión solo permitió la celebración de una regata.

Destacaron en las primeras posiciones, los regatistas que últimamente están participando en las competiciones a nivel nacional. Jaime Ayarza logra superar el “mal fairo” que ha tenido con las averías en su nueva embarcación y gana la clasificación general con dos primeros y otros excelentes parciales, sacando una considerable ventaja sobre Javi Ojeda, segundo de la general quien tuvo un trofeo muy competido con Alejandra Pérez, tercera en el podio, repartiéndose entre ellos el resto de los primeros puestos. Álvaro Alonso a pesar de estar en las quinielas, cedió en la última regata ante Alejandra y a pesar de empatar a puntos con la fémina, se quedó en la cuarta posición por delante de Pablo Tejera, un regatista que sigue avanzando a paso firme en su trayectoria del Optimist. Resaltar las actuaciones de los regatistas sub-13 Sara Díaz y Jaime Lang-Lenton, que ocuparon finalmente los puestos séptimo y decimocuarto de la general.

Respecto al grupo C, el regatista Miguel Méndez Conde no dio tregua ganando en las tres regatas celebradas, estando más disputadas la segunda y tercera posición entre Nira Rodríguez y Claudia Sainz de los Terreros, segunda y tercera de la general respectivamente. Claudia Méndez Conde no perdió de vista a su hermano, terminando cuarta empatada a puntos con Claudia y Pedro Sherschinski cerró la clasificación de las cinco primeras posiciones.

El próximo fin de semana, 30 optimist del RCNGC se trasladarán a Lanzarote para disputar la siguiente regata clasificatoria, con el Trofeo César Manrique organizado por el Real Club Náutico de Arrecife.