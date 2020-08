Europeo Offshore Mixto Iker y Natalia, listos para el Europeo de Génova Llevan varios en días en Génova después de realizar la travesía de transporte del monocasco L30 con el que competirán desde Marsella

El campeón mundial y olímpico Iker Martínez y la medallista olímpica Natalia Vía Dufresne formarán la tripulación del equipo español 'Geseme' que competirá, desde mañana al viernes 5 de septiembre, en el Campeonato de Europa Mixto Offshore (regatas en mar abierto), nueva clase olímpica en París 2024 y que se disputará en Génova (Italia).

Iker Martínez, de 43 años, suma una medalla de oro en la clase 49er. de los JJ.O.O. de Atenas 2004 y una plata en Pekín 2008. Natalia Vía Dufresne, de 47 años, suma dos medallas de plata, en Barcelona'92 en la clase Europa y Atenas 2004 en el 470.

Iker y Natalia llevan varios en días en Génova después de realizar la travesía de transporte del monocasco L30 con el que competirán desde Marsella.

La doble medallista olímpica ha explicado que, "hemos realizado maniobras, pruebas del barco y también de sueño porque cuesta coger el ritmo cuando no estas habituado. Además, me caí en la proa y me he hecho daño en las costillas. Voy con calmantes, pero estaré a punto para competir".

Iker Martinez afirma que está encantado. "Teníamos dos objetivos: uno era pasarlo bien y el otro aprender lo máximo posible y valorar la situación navegando con el barco. Hemos aprendido más de él, más de las velas, de las maniobras y de la vida a bordo de dos tripulantes. Quedan cosas por aprender, pero parte del plan era aprender de esas dificultades".

"Bastante difícil ha sido ya estar aquí por todo lo que hemos pasado por la COVID-19, pero con esfuerzo y con la ayuda de Aleix (Aleix Gelabert es el esposo de Natalia y responsable de la logística), que no ha ayudado un montón, ha puesto todas sus ganas y aquí estamos los tres", ha añadido.

El campeón olímpico ha concluido diciendo: "Estos meses pasados hemos estado más de coger olas y , al final, ha sido montarme en un barco y si bien me gustan las olas, estar en un barco me gusta más y esto es lo que me motiva. Ahí Vamos!!".

Nueve equipos competirán en esta edición, a bordo de la embarcación que se postula como la que será olímpica: el L30, un monocasco de 30 pies (9,15 metros de eslora), representando a Bélgica, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia, Mónaco, Holanda y España.

Entre los deportistas que aceptan el reto de esta nueva disciplina en la vela cara a París 2024 se encuentran grandes nombres de la vela oceánica como la británica vueltamundista Dee Caffari o la italiana campeona de Europa de J70 en varias ocasiones Claudia Rossi.

También destacan olímpicos como la holandesa Annemieke Bes, plata en la clase Yngling en Seul 2008 o la gala Marie Riou -campeona del mundo de Nacra17 en cuatro ocasiones- y que competirá junto a Benjamín Schwartz. Ambos, la pasada semana, ganaron junto al equipo de Francia el Europeo L30 por naciones.

Inicialmente, mañana lunes, 31 de agosto, y el martes, 1 de septiembre, en caso necesario, se disputarán mangas semifinales con recorridos de 8 a 10 horas. Del 3 al 5 de septiembre se disputará la final, con un recorrido de unas 45 horas en mar abierto con dos noches de navegación.

El horario y el recorrido de la carrera de la final pueden cambiar dependiendo del viento y condiciones del mar para asegurar la llegada en una franja de tiempo especificada.