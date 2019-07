Gran Canaria Wind and Waves Festival El Gran Canaria Wind and Waves Festival entra en su recta final Los jueces de la PWA decidieron dejar para mañana jueves las finales del Mundial de Windsurf de Pozo Izquierdo

El español Víctor Fernández (E-42), el alemán afincado en Gran Canaria, Philip Koster (G-44), la rider de Pozo Izquierdo Iballa Ruano (E-63) y la arubense Sarah-Quita Offringa (ARU-91) serán los primeros en entrar al agua mañana jueves, 18 de julio, para pelear por la tercera plaza durante la disputa de la séptima jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019, prueba que se está disputando esta semana en la playa grancanaria de Pozo Izquierdo. Los jueces de la PWA han citado a los competidores a las 10:30 horas, para un posible inicio de jornada a las 11:00. Si las condiciones no fallan, la previsión es que en dos horas se pueda completar el cuadro de la Doble Eliminatoria y conocer a los ganadores de la 31ª edición del Mundial de Windsurf de Gran Canaria.

La gran protagonista de la jornada de hoy ha sido la joven Alexia Kiefer (G-59), rider alemana afincada en Gran Canaria, que con tan solo 14 años, y siendo su primera participación con las profesionales, ha conseguido firmar una memorable quinta plaza en la prueba de Pozo Izquierdo. Kiefer disputó cinco mangas y eliminó a cuatro riders que compiten en el circuito profesional, como son la holandesa Maaika Huverman, la noruega Johanne Brodholt, la austriaca Birgit Rieger y la australiana Maeli Cherel. La joven de 14 años, que venía de participar en la categoría junior sub 15, se plantó ante todo pronóstico en la lucha por la cuarta plaza donde se topó con Iballa Ruano.

La actual campeona del mundo no tuvo demasiados problemas para doblegar a la joven rival, aunque se reservó un poco ya que viene arrastrando una lesión de rodilla desde el inicio de la competición. Kiefer no dejó de pelear hasta el último minuto y salió exhausta del agua, recibiendo el cálido aplauso de toda la grada a modo de recompensa y la felicitación de las hermanas Ruano, que también disfrutaron con su gran papel. Iballa Ruano debe medirse ahora a la arubense Sarah-Quita Offringa, tercera clasificada en la Eliminatoria Simple, el primer escollo que debe superar en su particular lucha por mejorar el resultado de la Eliminatoria Simple donde finalizó cuarta. En la segunda plaza espera la polaca Justyna Sniady, y, en la final, su hermana Daida Ruano, como ganadora de la Eliminatoria Simple.

En el cuadro masculino, el australiano Jaeger Stone (KA-120) se plantaba ante Víctor Fernández, cuarto clasificado en la Eliminatoria Simple, al resultar ganador de las mangas de repescas. Jaeger tuvo que emplearse hoy a fondo para ganar cinco mangas y llegar a la final del cuadro de la Doble Eliminatoria. El australiano se deshizo de rivales de la talla de Alex Mussolini, del alemán Jamaer León y del también español Marc Paré, que venía de hacer una gran competición y que, ante el australiano, vio frenada su trayectoria ascendente. Paré había conseguido derrotar en la manga anterior al venezolano Gollito Estredo, uno de los riders de ‘peso’ del circuito mundial de olas de la PWA.

La victoria de Víctor Fernández ante Jaeger Stone se puede presuponer clara si observamos la diferencia de puntos obtenidos al finalizar la manga por el actual campeón del mundo, con casi 10 puntos de ventaja sobre su rival. Pero no por ello le resultó fácil al almeriense, que además de enfrentarse a un duro rival, arrastraba molestias en el cuello ocasionadas por una mala recepción de un salto durante la jornada del martes. “Sabía que si tenía que ir al agua era para ir a tope”, reconocía el actual campeón del mundo de Olas.

Ahora Víctor Fernández tendrá que enfrentarse a Philip Koster, tercer clasificado de la Eliminatoria Simple, para intentar avanzar en el cuadro. Fernández reconoce que Philip es un duro rival pero “me veo con mucha ilusión. Voy a hacerlo lo mejor que pueda contra él y después ya se verá en las siguientes mangas”.

El que salga victorioso entre Fernández-Koster se medirá con el brasileño Marcilio Browne, mientras que en la final espera pacientemente el venezolano Ricardo Campello, flamante ganador de la Eliminatoria Simple. Para Fernández, “los rivales a estas alturas son todos buenos y cualquiera puede ganar, ya que los tres que quedan en competición han sido campeones mundiales”.