FKSS Los franceses Mazelle y De Ramecourt lideran las FKSS de Alarcón Francia copa todos los primeros puestos en las seis mangas disputadas

Los franceses Axel Mazelle y Theo de Ramecourt lideran la Go Sailing Shop FKSS 2020 Alarcón tras disputarse hoy hasta seis mangas de las diez previstas de la competición. El podio lo completa provisionalmente el ruso Denis Taradin a tres puntos de distancia de la pareja gala. Cuarto es el búlgaro Alex Bachev mientras que Alex Climent es quinto a un punto de su amigo búlgaro. Mañana se disputa la segunda y última jornada en la que se pueden disputar hasta cuatro mangas más.

La jornada ha sido un toma y daca de los dos regatistas franceses. Son los grandes favoritos a la victoria final y hoy lo demostraron sobradamente con un dominio aplastante. Entre ambos no han dejado margen a la victoria a los demás participantes ya que se han repartido el triunfo en las seis mangas disputadas. Fueron los grandes triunfadores de la jornada junto con el pantano de Alarcón. El spot de Valverde del Júcar ha sorprendido a los que no lo conocían ya que durante toda la jornada ha soplado de forma sólida y constante un viento del sureste que ha hecho que la jornada se disputase de una tacada sin tener que hacer ningún parón para cambiar el recorrido.

Entre los españoles destacaron los valencianos Alex Climent y Carlos Puig que estuvieron siempre entre los primeros de la flota y también Gisela Pulido que sólo tuvo una mácula en la salida de la cuarta manga cuando se le enredó su cometa con la de otra participante. Pulido es la primera mujer en la general.

Por lo que hace referencia a la F-One Formula Kite Amateur, el líder en la general es Dario Barona. El dianense hizo dos primeros y un segundo. Entre los participantes en la clase está el regatista más joven, Carlos Espí que sólo tiene 12 años. Es actual campeón de España de Optimist y pelea en Alarcón con gente de mucho más edad, entre ellos su propio padre, Kiko Espí, que va tercero en la general.

Axel Mazella explica: “De Ramecourt fue mejor por la mañana entre otras cosas porque navegó muy bien y yo hice muchos fallos, sin velocidad ni estrategia. En la tarde me centré en la salidas y en la velocidad y todo fue mejor. No cometí errores e hice el trabajo correcto. Aquí lo importante es empezar bien ya que es el 50% de la prueba y desde ahí tener una buena velocidad. Espero mañana que haya un viento tan bueno como el de hoy y veremos quien es el que gana. Todo está muy igualado. Así es el juego y mañana será muy emocionante”.

Gisela Pulido manifiesta: “Ha sido un día increíble con un montón de viento y condiciones perfectas para ir rápido. Las tres primeras mangas las solventé bien y en la cuarta me he enredado en la salida con otra chica y ya no he podido hacer más. Las dos últimas han estado muy bien porque ha subido el viento y me he sentido mucho más cómoda con el kite de 13. Tanto que he llegado a la baliza de barlovento en la sexta manga por detrás de Alex Climent lo que para mi es ya todo un subidón. Mañana más y espero estar a tope”.

Clasificaciones Categoría Formula Kite Open: Axel Mazella (FRA), 8 puntos. Theo de Ramecourt (FRA), 8 p. Denis Taradin (RUS), 11 p. Alex Bachev (BUL), 21 p. Alex Climent (ESP), 22 p. Carlos Puig (ESP), 31 p. 10. Gisela Pulido, 50 p. Categoría F-One Formula Kite Amateur: Diego Barona (ESP), 4 puntos. Regy Dils (BEL), 7 p. Kiko Espí (ESP), 8 p.