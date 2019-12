Regata Año Nuevo Fernando Pastor se luce en el espectacular estreno de las tablas con "foil" con Levante fuerte La jornada inaugural deja a nueve españoles en cabeza en las diferentes clases y otros tantos en podio

La 16 edición de la Regata de Año Nuevo que se celebra en El Puerto de Santa María hasta el lunes día 30 de diciembre arrancó hoy sin medias tintas, con un viento de levante que no bajó de los 22 nudos, alcanzando rachas de 28. Impresionante estreno solo apto para una flota del nivel que atesora la que se ha dado cita en aguas de la bahía de Cádiz para la última regata del año. Con tres pruebas para todos a excepción de la clase 420 con dos y las tablas Foil con cuatro, la jornada inaugural se cierra con nueve españoles, ocho de ellos andaluces, líderes provisionales de sus respectivas clases, y otros tantos metidos en podio. Cabe recordar que en todas las clases están en juego las copas autonómicas, con la única excepción de las clases Open Foil, Techno Plus, y la clase Raceboard para quien la regata andaluza es el segundo evento puntuable para la Copa de España.

Ni por encargo se habrían dado mejores condiciones para el esperado estreno de las tablas con Foil, en manos de los mejores especialistas del mundo volando bajo por aguas gaditanas. Entre ellos, el andaluz vigente campeón de Europa de Fórmula Foil, Fernando Pastor, ganaba dos pruebas y con dos segundos en las otras dos se pone primero con dos puntos menos que sus seguidores, Maxim Oberemko, ruso con residencia en Algeciras, y el gaditano campeón de Europa máster de Fórmula Foil, Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona), empatados en el segundo y tercer puesto, respectivamente. La de mañana será una jornada decisiva en la que dada la igualdad demostrada por los favoritos puede pasar de todo.

En la clase RS:X, la sevillana Blanca Manchón ha tenido hoy como principal oponente en su objetivo a la británica Emma Wilson, ganadora de las tres pruebas. La windsurfista del CN Puerto Sherry que será la representante española en los JJ.OO de Tokio, ha logrado secundar a la visitante en las dos primeras pruebas, anotando un tercero en la siguiente por detrás de la rusa Anna Khvorikova, tercera en las anteriores. Las tres son las ocupantes de este primer podio, con la británica líder con cuatro y cinco puntos menos que la española, segunda, y la rusa.

También se estrena segundo el local Aurelio Terry entre los Juveniles de RS:X, aunque en su caso sólo le separa un punto del ruso Mikhail Aleksandrov. El windsurfista del CN Sevilla que empezó anotando un 3º y un 2º llegaba líder a la tercera prueba con un punto de renta con el visitante, pero la victoria de este y un 3º de Terry le hacía bajar a la segunda plaza. El tercer puesto con tres puntos más es para su compañero de equipo en el club hispalense, Jaime Samalea, 4, 3 y 4.

Entre los RS:X senior lidera el balear Joan Cardona con dos 1º y un 2º, seguido del bielorruso Artiom Javadav, ganador de otra prueba, y el andaluz con bandera americana Pedro Pascual con un punto entre ambos. No han ido bien las cosas hoy para el local Juanma Moreno (Vistahermosa) que se estrena sexto con dos 7º y un 5º. También es español y andaluz aunque federado por la catalana, el líder provisional de la clase Raceboard, Alejandro Rivera (CV Blanes), para quien la victoria en la tercera prueba ha sido decisiva para deshacer el empate con el andaluz del CN Puerto Sherry, Curro Manchón, vencedor de la prueba anterior. El tercer puesto es para el otro ganador parcial de la jornada, el windsurfista del CN de Salou, Ferran Jurado.

Los andaluces del CN Sevilla Antonio Cueto y Gonzalo Ortiz no han dado ninguna opción en las clases Techno Sub 15 y Techno Plus (hasta 19 años) en las que ambos son líderes imbatidos, Cueto sobre el bielorruso Tsiamafei Kruhlouski y el ruso Maksim Lukianov, y en el caso de Ortiz sobre la rusa Anastasiia Shchedrina y el windsurfista del CN Puerto Sherry, Manuel Álvarez-Dardet. Terminando con las Techno, en Sub 15, los dos primeros puestos están ocupados por las rusas Danila Dineev y Evangelina Boitsova, con el tercer puesto a manos del joven Alejandro Arauz del equipo de tablas del CN Puerto Sherry.

La flota procedente de Málaga se ha mostrado muy fuerte en las disciplinas Láser, con un primer liderato en Radial y 4.7 a manos de Francisco Pérez, del RC Mediterráneo, y de Nicolás Macias, del CNM Benalmádena, respectivamente. Con dos 1º y un 3º, Pérez está obligado a seguir trabajando duro ya que tiene a un solo punto a su compañero de club, Adolfo Villalón. Los dos se conocen bien y por tanto deberán estar atentos para no dejarse intimidar. De momento ambos han logrado doblegar a la potente flota belga, entre los que hoy destacaba la joven Eline Verstraelen, tercera. Por su parte Macias (2,1 y 2) respira algo más tranquilo en 4.7 con tres puntos de renta sobre la polaca Lilly May Niezabitowska. El tercer puesto es para el regatista del RC El Candado de Málaga, Gonzalo Orense.

En la clase olímpica Láser Standard, el onubense Guillermo Flores (Dr. Frontela Sailing Team) ha sido el único que ha logrado secundar al ucraniano Kudryashov, ganador de los tres recorridos. El deportista del CN Río Piedras se ha mostrado en plena forma en unas condiciones muy exigentes con el físico. El tercer puesto en esta clase es para Ángel Contreras, de la Escuela de Vela de Puerto Sherry.

Entre los 420 con solo dos pruebas, hoy mandaba en las dos la tripulación de los hermanos Fernando y Carlos Flethes, del CN Puerto Sherry, seguidos con la misma regularidad por las formadas por Felipe Sánchez y Blanca Rodríguez, del RCN de El Puerto de Santa María, y la de Lucía y Manuel Páez, del CN Sevilla.

La XVI Regata de Año Nuevo, XI Memorial Kim Lythgoe es una regata organizada por la Federación Andaluza de Vela y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Puerto Sherry y la firma Cobra Semirrígidas.

Mañana domingo se celebra la segunda jornada con un parte meteorológico muy similar al de hoy.