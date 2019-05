Europeo Formula Foil Fernando Martínez del Cerro, campeón de Europa de Fórmula Foil El gaditano consigue también la medalla de bronce en el absoluto de Portimao

Fernando Martínez del Cerro (independiente) se ha proclamado este fin de semana campeón de Europa Máster de Fórmula Windsurfing con Foil. El gaditano conseguía además colgarse la medalla de bronce en el absoluto, título con el que anduvo tonteando a lo largo de las tres jornadas que duró la cita continental celebrada en aguas de Portimao, Portugal.

“Debería estar muy contento (no es para menos), sin embargo el título me sabe a poco ya que he tenido todo el tiempo la sensación de que podía ganar el campeonato”, nos dice el windsurfista andaluz que dada su condición de líder recibe la presión de los rivales en todas y cada una de las convocatorias a las que acude.

Después de dos jornadas con vientos de muy flojos a flojos, el campeonato se resolvía el tercer día bajo vientos que fueron subiendo de 10/12 a 15/16 nudos de intensidad, en una jornada en la que el gaditano recibía un durísimo marcaje por parte del polaco Przemyslaw, lo que aprovechó el español Ramón Pastor para colarse y asegurar su victoria absoluta por un punto sobre el polaco. Por su parte el andaluz recibía de uno y de otro en el desenlace del campeonato y sin apenas rentas de las que tirar terminaba tercero, “He recibido mucha presión de los dos, también he tenido pruebas muy malas y aunque lograba remontar, no ha sido suficiente”.

Con el campeonato de Europa Máster y la medalla de bronce absoluta en la mano, Martínez de Cerro piensa ya en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Polonia en los próximos meses.