España llegó a las semifinales de los Beach Games en kitefoil

Después de cinco días de emocionante acción con 13 deportes de playa, la primera edición de los World Beach Games ofrecieron unas históricas rondas finales, donde Alejandro Climent fue el único representante español de kitefoil sin presencia en categoría femenina.

El español llegaba a Katara Beach después de conseguir un séptimo puesto en el campeonato de Europa y un catorceavo en la KiteFoil GoldCup, ambas celebradas en la isla italiana de Cerdeña, con el objetivo de llegar a la final de las World Beach Games donde estaban citados los veinte mejores regatistas de la clase kitefoil a nivel mundial.

Después de unas complicadas rondas de clasificación con vientos muy flojos e inestables Climent conseguía pasar el corte para disputar las semifinales donde no pudo progresar debido a la falta de puesta a punto con su cometa de 21 que le impidió navegar en los ángulos óptimos tanto en ceñidas como en rumbos abiertos.

Desde Doha, Alejandro Climent comentaba "Ha sido una pena que la nueva cometa de 21 que había pedido para este evento no llegara a tiempo por un problema logístico. A mi cometa de 21 le han faltado unos días para volver a ponerla a punto ya que últimamente no he entrenado con ella y en Cerdeña no la utilicé por el rango de vientos que teníamos. La sensación de no poder ceñir bien sabiendo que soy de los que mejor ángulo hago habitualmente en la flota me preocupó bastante desde el principio.

El primer día de competición fue un despropósito. A mi preocupación por no ceñir se le sumó que se me rompieran dos lineas antes de salir a la primera manga y que se me penalizara por no devolver el dispositivo de track a tiempo ya que nada más llegar a tierra me puse a arreglar las líneas rotas. Por suerte, el primer día sólo pudimos completar una manga.

Al día siguiente, salvo la segunda manga que no navegué bien y la sexta en la que me vi involucrado en un choque múltiple bastante aparatoso donde por suerte llevaba el casco ya que me cayó un foil en la cabeza, todos los puestos estuvieron entre los 10 primeros que me permitió pasar a las semifinales.

En las semifinales sabía que tenía que arriesgar. Conseguí arreglar el trimaje de la 21 pero en la primera manga un fallo de estrategia, porque el viento roló, me dejó en última posición que estuve a punto de remontar pero en los seis minutos que duró la manga no me dio tiempo. En la segunda me despedí con un tercero y muy buenas sensaciones ya que tengo claro que si tengo el material necesario y salgo concentrado, puedo luchar por todo.

Ahora me queda todo el invierno por delante para mejorar los puntos que he visto donde tengo que trabajar, preparar la final de las Formula Kite Spain Series en Tarifa y entrenar de cara a la temporada 2020.

La experiencia de participar en los World Beach Games ha sido brutal y el haber representado a España en estos Juegos Mundiales de Playa es algo increíble que me anima a seguir luchando duro por conseguir más metas en el futuro."

Alemania se lleva la final masculina de Kitefoil

A la final masculina de los Beach Games llegaron Nicolas Parlier (FRA), Florian Gruber (GER), Guy Bridge (GBR) y Alexander Bachev (BUL).

Con sorpresa, el regatista alemán, ex campeón mundial y europeo Florian Gruber logró vencer en las dos mangas de la final convirtiéndose en el primer campeón de las World Beach Games en categoría masculina.

En segunda posición quedó el gran favorito durante toda la semana, el francés Nicolas Parlier, que vio como se le escapaba la victoria final después de unas jornadas de competición casi exquisitas. Parlier cometió un error en una boya durante la primera manga de las finales y el alemán aprovechó claramente la ocasión. La segunda manga el triunfo parcial estuvo mucho más reñido pero un Gruber muy motivado no permitió que se le escapara la ocasión de firmar un hito histórico dentro de los Beach Games.

El último cajón del podio lo ocupó el inglés Guy Bridge, siendo esta la primera medalla para Gran Bretaña en los los Beach Games 2019.

Gruber declaraba después de su victoria "No lo creería si alguien me lo hubiera dicho antes de la regata. Nico ha hecho unas mangas muy buenas y pese a que yo también estoy contento con mi rendimiento, el resultado ha sido sorprendente. Sabía que todo se iba a decidir en la última manga y lo he dado todo. Hice una última manga casi perfecta, sin ningún error, y ha sido emocionante tener una pelea reñida hasta el último momento. Me he sentido muy cómodo con la cometa de 21 metros cuadrados y las condiciones eran perfectas para mí ya que son las que me encuentro muy a menudo cuando entreno en los lagos de Baviera".

La final femenina de los Beach Games para Estados Unidos

Un día antes de la final masculina en Katara Beach, el kitefoil femenino disputó su gran final donde la estadounidense Daniela Moroz, cuatro veces campeona del mundo y favorita en estos World Beach Games, venció a la polaca Julia Damasiewicz y a la Rusa Elena Kalinina, segunda y tercera respectivamente.

Destacar el magnífico trabajo que lleva realizando la selección polaca que en tan sólo dos temporadas ha conseguido ser una de las grandes candidatas a los triunfos finales. Además del segundo puesto de Damasiewicz, considerada la deportista revelación en la flota, Polonia sumó el sexto puesto de Magdalena Woyciechowska. Estos magníficos resultados son directamente proporcionales a los apoyos que están teniendo estos regatistas por parte de la federación de su país, con un programa de entrenamientos y competición muy completo contando con un equipo técnico de primer nivel, ayudas para la compra de material y invitación a entrenamientos con otras selecciones.

Mientras España sólo tuvo representación masculina en esta primera edición de los Beach Games de kitefoil celebrada en Qatar, Inglaterra, Rusia, Francia, Eslovenia y la misma Polonia se han tomado este evento mucho más en serio y ya obtienen los frutos de unas campañas mucho más estructuradas a nivel técnico y deportivo.

