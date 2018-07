Wind and Waves Festival Daida Ruano y Philip Köster revalidan su título en el Gran Canaria Wind and Waves Festival Se impusieron en la final de la Doble Eliminatoria a Sarah-Quita Offringa y el brasileño Marcilio Browne, respectivamente

Daida Ruano (E-64) y Philip Köster (G-4) acrecentan su título de ‘Reyes de Pozo’ tras imponerse hoy en la final de la Doble Eliminatoria del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 ante la arubense Sarah-Quita Offringa (ARU-91) y el brasileño Marcilio Browne (BRA-105), respectivamente. Philip y Daida repiten el triunfo que consiguieron el año pasado en la mítica prueba grancanaria que está celebrando los 30 años del windsurf en Pozo Izquierdo. En tercera posición ha sido para Iballa Ruano y Ricardo Campello, que con este resultado regresa al podio de la prueba grancanaria.

Las finales fueron espectaculares en saltos, surfeadas y condiciones de viento y olas, un colofón perfecto para una semana que ha mostrado la mejor cara de Pozo Izquierdo como meca para la práctica de la modalidad más radical del windsurf. Daida Ruano fue tajante y determinante en su manga ante Sarah-Quita, mientras que Philip Köster se topó con un rival duro de roer, que fue de menos a más hasta igualar la manga y quedarse a tan solo 0,31 centésimas de la victoria.

La primera final en disputarse fue la femenina entre Daida Ruano y Sarah-Quita Offringa. Tres saltos y dos surfeadas fue el baremo establecido por los jueces para estas finales. La local de Pozo Izquierdo salió decidida a no dejar el más mínimo resquicio que permitiera a Offringa soñar con la victoria en Pozo Izquierdo.

Daida puso pronto tierra de por medio y se aseguró su supremacía con varios saltos de gran calidad, hasta que ‘clavó’ un backloop alto a un pie que desató los aplausos en la grada. Los 8,62 puntos que recibió, sumados a los que ya tenía por un bien ejecutado forward y pushloop table top le hicieron sumar una gran puntuación en saltos. Por su parte, Offringa intentaba surfeadas y saltos del nivel de su rival, e incluso cambiaba de vela por otra más pequeña para buscar más control en las maniobras, pero sus puntaciones no llegaban a inquietar a su rival. Un pushloop table top de 6,38 fue su mejor nota en saltos. El remate final para la victoria de Daida llegaría con dos surfeadas de notable que la hacían salir del agua feliz y emocionada tras el gran esfuerzo que ha supuesto la competición durante toda la semana.

Por su parte, Philip Köster comenzó dominando la manga con un doble forward ejecutado a la perfección y que fue puntuado con un 10. Browne peleaba por llegar al nivel de su rival, pero la supremacía de Köster en saltos es ahora mismo absoluta. El rider de Vargas se atrevió incluso con el triple forward, aunque no terminó de rotarlo y se quedó con las ganas de ser el primer competidor en conseguir esta maniobra en una prueba oficial de la PWA.

Browne decidió apostar todo al surfing, donde es un verdadero maestro, y en los últimos minutos de la manga puso a Köster contra la pared tras conseguir dos buenas olas de 7,88 y 8,88 puntos, muy por encima de las conseguidas por su rival. Esas notas le daban 16,76 puntos en surfing, aunque no fueron suficientes para que pudiera ganar por primera vez en Pozo Izquierdo, pero aún así, Browne consigue su mejor resultado en la prueba grancanaria.

Para Köster este es su quinto título en Pozo Izquierdo desde que ganara por primera vez en el año 2011, mientras Daida ha sido la ganadora desde el año 2000, a excepción del 2012 que ganó su hermana Iballa y en el 2013 que no hubo competición.

Con estos resultado Köster comienza la temporada con una victoria, ya que la prueba de Pozo Izquierdo es la primera del circuito mundial para la competición masculina, mientras que Daida recupera la trayectoria en el circuito y mejora su tercera plaza conseguida en abril en Marruecos, donde la victoria fue para Iballa y la segunda plaza para Sarah-Quita. La siguiente cita del circuito de la PWA será la prueba de El Mérdano (Tenerife) del 5 al 11 de agosto.

Esta noche se celebra la clausura del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018, con la entrega de premios de las diferentes categorías (masculina, femenina y juniors), además de una gala que pretende ser un homenaje a los 30 años del windsurf en Pozo Izquierdo, desde que en 1989 se disputara una primera prueba de carácter internacional.

Declaraciones

Daida Ruano: “Esta victoria representa algo muy especial para mi. Se la dedico a mi familia, a mis padres que no están aquí, y también es muy especial ganar el año en el que hemos conseguido igualr los premios entre hombres y mujeres. Celebrar algo tan grande quedando en primer lugar es muy especial. La manga ante Sarah-Quita fue bastante bien. Fui a asegurar y me salieron muy bien los 18 minutos de manga. La perfección es lo que siempre busco. Intenté navegar con más cabeza que corazón e hice una mezcla de las dos cosas, pero sé que todavía puedo dar mucho más de mí”.

Philip Köster: “El campeonato ha sido increíble. Todos los días hemos tenido vientos muy fuertes, buenas olas y muchas mangas en el agua. La final de hoy contra Marcilio Browne me ha ido muy bien y estoy muy contento por haber ganado la manga. He intentado el triple forward, una maniobra que nunca se ha ‘aterrizado’ bien, y, aunque no lo he conseguido, estuve bastante cerca. El rey de Pozo todavía es Víctor Fernández que ha estado once veces en la final y eso es increíble. No sé si voy a llegar hasta lo que ha conseguido él, pero lo voy a intentar".