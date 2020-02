Semana Olímpica Andaluza Cuenta atrás en la bahía de Cádiz para el XX Trofeo de Carnaval 300 deportistas, 20 países y más de una decena de clases son las cifras que maneja este año una de las regatas más solventes del calendario nacional.

Aún faltan dos semanas para su comienzo y las cifras de la décimo quinta edición de la Semana Olímpica Andaluza cantan por sí solas y siguen creciendo. La regata que cumple el veinte aniversario desde su nacimiento como Trofeo Carnaval, pondrá uno de los focos de atención de la vela mundial en la bahía de Cádiz entre los días 27 de febrero y 1 de marzo próximos, con cuatro jornadas de pruebas para conseguir los múltiples títulos que se pondrán en juego.

Entre ellos, los campeonatos de España de la clase olímpica Láser Radial femenino, y también en sus versiones masculino y juvenil; la Copa de España de RS:X masculino, femenino y Sub 21, y los autonómicos de Láser Estándar, 420, Láser 4.7 y Techno Sub 17. Además, la regata se abre a las clases 420, Techno Plus, RS:X Juvenil y Open Foil, modalidad ya imprescindible en todas las convocatorias tras conocerse que sustituirá a la RS:X en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

“Se han superado todas las expectativas, pensábamos que al ser año olímpico la inscripción sería más floja ya que por lo general los países y las federaciones se centran en los equipos nacionales y su preparación en sede olímpica, pero nos equivocamos y salvo la clase RS:X a las que le coincide con el mundial de Australia, el resto de clases están marcadas por el enorme nivel de los aspirantes”, declara el director técnico de la Federación Andaluza de Vela y de la regata, Nicolás Mariño.

Además de españoles procedentes de todas las territoriales que acuden a la llamada de los campeonatos nacionales, participan regatistas de otros veinte países entre los que destacan belgas, polacos, checos y bielorrusos con toda la artillería.

La maquinaria de la XV Semana Olímpica Andaluza, XX Trofeo de Carnaval, se pondrá en marcha el miércoles 26 de febrero para medición y confirmación de inscripciones y será un día después, el jueves 27, cuando den comienzo las pruebas clasificatorias que se sucederán a lo largo de tres jornadas más hasta el domingo 1 de marzo. Están previstas doce para todas las clases a excepción de los Open Foil para los que se prevén dieciséis.