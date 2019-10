Nacional Laser Cristina Pujol, Ana Moncada y Jordi Lladó campeones de España en La Manga Se cerró la cita murciana completando el programa establecido de 12 pruebas en las 4 jornadas de competición

La clase Laser Radial ya tiene a sus nuevos campeones. Tras cuatro jornadas de competición, en la que se han podido completar las 12 pruebas previstas en el programa deportivo, la catalana Cristina Pujol (CN Port D’Aro), la andaluza Ana Moncada y el balear Jordi Lladó (RCN Palma) se han hecho con el título nacional en sus respectivas categorías y general absoluta.

La cuarta entrega en el Manga del Mar Menor se ha desarrollado con unas buenas condiciones de viento, de componente Norte que ha oscilado entre los 12 y 15 nudos de intensidad, permitiendo cerrar el día con la tres pruebas prevista en estas series finales.

Hoy, con respecto a la jornada de ayer, Lladó y Pujol se han intercambiado los papeles. El balear ha estado algo menos acertado que la catalana. El regatistas del náutico de Palma ha firmado parciales de 9-10-13, mientras que la representante del CN Port D’Aro ha marcado 15-2-11. En esa segunda prueba, tras firma la segunda plaza, Pujol ya era la campeona de España.

Con la primera y segunda plaza decidida en la general absoluta, marcando la línea de la clasificación en la general SUB19 con Lladó, la lucha pasaba a centrarse en la flota las otras plazas de podio, tanto en la general absoluta como en SUB19, masculino y femenino y en SUB21 Femenino.

En esta línea Fátima Reyes (CN S’Arenal) ha sido capaz de llegar a la segunda plaza, por detrás de Pujol, con una regata en la que ha ido de más a menos, partiendo de un 2º para pasar a un 6º y terminar 5ª. Por detrás se ha colocada otra de las grandes favoritas la canaria Martina Reino (RCN Gran Canaria). Reino empezaba bien, 3ª, pero después los parciales de 20 y 17 no le han ayudado en conseguir un puesto más arriba de la tabla.

En cuanto a los chicos pocas opciones, o ninguna, ha dado el balear Lladó que ya tenía casi seguro el título, aunque debía vigilar a la catalana Pujol. Lladó no ha tenido su día a pesar de hacer tres pruebas buenas pero los números no le han acompañado: 9-10-13. El balear se lleva, además, el título en SUB19. La segunda plaza en la general absoluta ha sido para Francisco Sánchez (RCR Santiago de la Ribera), mientras que la tercera plaza viaja a Cambrils de la mano de Ricard Castellví (CN Cambrils). En la SUB19, junto a Lladó se han clasificado Ricard Castellví y Melssión Rosselló (RCN Palma).

En SUB19 Femenino, junto a la andaluza Ana Moncada, se han clasificado la calpina Lara Sabina Himmes (RCN de Calpe) y la murciana Bárbara Rodríguez (CN Los Nietos), podio que se ha repetido en categoría SUB21.

DECLARACIONES:

Cristina Pujol (CN Port D’Aro). - “He empezado mal con la primera prueba del día, pero con un segundo en la segunda, y controlar a Jordi en la tercera he conseguido ganar el campeonato. Estoy muy contenta de empezar la temporada con un triunfo, pero voy a seguir entrenando duro ya que el objetivo son los Juegos Olímpicos”

“Quiero agradecerle a mi entrenadora Lucia Reyes que me ha apoyado desde el principio y ha creado un grupo de entrenamiento muy bueno, gracias a ellas estoy ahora aquí”

Jordi Lladó (RCN Palma).- “Hoy no ha sido mi día pero he aprendido mucho, no me he rendido en ningún momento pero las cosas al final no han salido y me he quedado a 2 puntos de ganar el absoluto, aunque haya ganado el sub19 y sub17 masculino me quedo decepcionado y con ganas de más”