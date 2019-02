Semana Andaluza comienza en Cádiz la Semana Olímpica Andaluza, Trofeo de Carnaval Participan deportistas de 27 países con los españoles en liza por los títulos nacionales de RS:X y Láser

275 regatistas de 27 países medirán sus fuerzas entre mañana jueves día 28 de febrero y el domingo 3 de marzo en aguas de la bahía de Cádiz. Arranca de esta forma la Semana Olímpica Andaluza en su catorce edición, en un año clave a las puertas de las Olimpiadas de Tokio 2020. La que naciera hace ahora diecinueve años como Trofeo de Carnaval es la primera prueba clasificatoria para el equipo olímpico español femenino de la clase RS:X, modalidad que en sus tres versiones, también Masculino y Juvenil Sub 21, pone en juego la Copa de España. La regata decidirá también al nuevo campeón de España de Láser Standard.

Abierta también a las clases Laser Radial Masculino y Femenino, Techno, para quienes la cita es Copa de Andalucía, y Láser 4.7, la clase olímpica Láser Standard tendrá a sus máximos exponentes en liza por el doblete; los títulos nacional y absoluto. Para optar al primero, la numerosa flota cuenta con los mejores encabezados por el número uno y dos del ranking nacional, el balear Carlos Roselló y el catalán Mon Cañellas. Entre ellos intentará hacer un buen papel el onubense Guillermo Flores (CN Río Piedras), octavo del ranking y con muchas ganas de lucirse tras meses de duro entrenamiento, “Creo que puedo optar a todo, de modo que mi objetivo no es otro que ganar. En cuanto a los rivales, hay gente con mucha experiencia y mucha gente nueva, juveniles con muchas ganas, así que está todo muy abierto en todas las condiciones de viento. Voy a trabajar duro para que se vea todo el trabajo del invierno, sobre todo de cara a vientos fuertes”.

En la misma clase compite el deportista del CN El Trocadero de Puerto Real, Antonio Coronilla, actual campeón de la copa de España en la disciplina Radial, “el objetivo principal es divertirme navegando, no sé a qué nivel me encontraré respecto a la flota de Standard, ya que hace un año y medio que no navego en esta categoría. Sin embargo, confío en mis posibilidades si no hay un parte de viento muy duro”.

Con menos presión participa la malagueña Ana Moncada (independiente) en la clase olímpica Láser Radial Femenino, donde la andaluza aprovechará al máximo la oportunidad de medirse con la mejor flota extranjera presente en esta disciplina, circunstancia que se da también en el resto de clases. La regata andaluza era considerada hace años por la Federación Internacional de Vela (World Sailing) de interés para la promoción de los países emergentes, lo que explica la diversidad de banderas. El hecho de ser prueba nacional para los RS:X y Láser Standard hace que acudan los principales exponentes con representación de la práctica totalidad de territoriales españolas, con una importante presencia anfitriona y extranjeros en todas las disciplinas.

Tras el país anfitrión, Polonia es el país que aporta más deportistas con 27, le sigue Francia con 21, Bélgica con 10, Hungría, Lituania y Rusia con 8 e Irlanda con 7. El resto de países representados son Alemania, Brasil, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Gran Bretaña, Guatemala, Holanda, Hong Kong, Italia, Letonia, Nueva Zelanda, Portugal, Suiza, Turkia, Taiwan, Ukrania y USA.

Impresionante nivel entre los inscritos en la modalidad olímpica del windsurf, clase RS:X, para quienes la regata es Copa de España en sus versiones masculino, femenino y Sub 21 y uno de los grandes objetivos de la temporada junto al europeo. Para las chicas es, además, la primera prueba clasificatoria para los JJ.OO de Tokio 2020. Entre ellas estarán las andaluzas Blanca Manchón y Pilar Lamadrid, ambas pertenecientes al equipo del CN Puerto Sherry. “La regata pinta muy bien, hay muchos inscritos y mucho nivel internacional. Estoy muy satisfecha con mi nuevo equipo de trabajo, estamos entrenando duro y nos exigimos muchísimo para que mi nivel suba en las que antes eran mis peores condiciones. Estoy muy motivada y mi objetivo es competir sacando mi mejor versión para poder ganar la regata”, declara Blanca Manchón ya repuesta de la fuerte gripe que la ha mantenido en seco en las últimas semanas.

En el caso de Lamadrid, la regata supone el inicio de la temporada, “El año empieza fuerte, a tan sólo un año de las Olimpiadas el nivel de la flota siempre será alto, por lo que en las regatas tendrán que esforzarse al máximo”, nos dice su padre y entrenador Fernando Lamadrid Rodríguez, quien también nos habla de su hijo Fernando de cara a la regata “Cada uno de ellos ha colocado el listón a una altura y para Fernando esta regata supondrá establecer el punto de partida de su preparación de cara al mes de marzo y abril en el que disputará su clasificación dentro del equipo nacional Sub 21”.

Entre los windsurfistas senior participa el equipo olímpico español al completo que incluye al local Juan Manuel Moreno (Vistahermosa), “Hay muchísimo nivel, entre los más peligrosos están los polacos, y algún francés, suizo y también británicos. Yo me encuentro muy bien y muy contento de competir en casa. Este año estoy mucho más preparado y concienciado a un año de los Juegos. Con esta regata empieza una temporada muy dura en la que tendré que viajar mucho pero estoy a tope de ganas”. También templa ganas el andaluz Aurelio Terry (CN Sevilla) que formará en la clase RS:X pero en su caso entre los más jóvenes Sub 19, “Se presenta una regata con muchísimo nivel en la que habrá que trabajar muy duro para pelear contra los italianos como rivales más fuertes. Yo desde luego no voy a dejar pasar ni media oportunidad de estar arriba”.

Por clases, las tablas (clases RS:X y Techno) aportan 123 deportistas y las disciplinas Láser un total de 152 para sumar los 275 regatistas que se repartirán en dos áreas de regatas diferenciados; ‘Alfa’ para las tablas dirigida por el oficial Carlos Muñoz Villareal, y ‘Bravo’ para los Láser con Javier Blanco al frente. Junto a ellos, la regata emplea a un total de 22 personas en el agua y 15 en tierra entre personal de oficina, marinería y seguridad. Además, la regata cuenta con la asistencia del Centro andaluz de Medicina del Deporte con la presencia de la doctora Mari Carmen Vaz y un grupo de voluntarios que trabajarán para que todo el operativo necesario en tierra funcione a la perfección.

La 14ª Regata Semana Olímpica Andaluza, 19º Trofeo Carnaval Bahía de Cádiz tiene como sede el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz (CETDV) y es una competición organizada por la Federación Andaluza de Vela con el patrocinio de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la colaboración de la RFEV y Puerto Sherry. Tras una jornada previa reservada a las mediciones y el papeleo, las primeras pruebas clasificatorias comenzarán mañana jueves día 28 a las 12:00 horas, momento en el que se abrirá un ambicioso programa que incluye hasta doce pruebas para cada clase. Para que se cumpla este programa será necesaria la ayuda del viento y a este respecto y tras varios días de fuerte temporal, parece que el levante amaina para ceder todo el protagonismo a la flota.