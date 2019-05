Semana Calagamba Las clases Vela Latina, Snipe, Laser y 420 se incorporan a la flota del XI Trofeo Duran Cala Gamba celebra su penúltima jornada completando tres mangas para todas las clases de vela ligera a pesar de la inestabilidad del viento

La tercera jornada de la Setmana de la Vela-Trofeo Durán (tras las dos disputadas la pasada semana) ha sido complicada para el Comité de Regatas. La previsión de un viento gradiente de Mistral (NO) no se ha cumplido y el térmico del SO se ha mostrado caprichoso, con constantes oscilaciones en su dirección e intensidad. Esta tónica de inestabilidad se ha mantenido durante casi toda la jornada, a pesar de lo cual la organización, a cargo del equipo técnico del Club Nàutic Cala Gamba, ha podido completar una regata en la división de Vela Latina y tres en el resto de clases: 420, Snipe, Laser 4.7 y Laser Radial. Los Optimist terminaron su competición el pasado domingo.

Los líderes en provisionales en la categoría de Vela Latina, donde se citan los llaüts y botes de madera tradicionales de la náutica balear, son el Grec, de Andreu Moragues, embarcación con base en Cala Gamba que ha sido recientemente restaurada (clase Regata), y el Annikka, de Miguel Rigó, que navega en representación del Club Nàutic (Llaüts Clásicos). El Regio, del armador Rafael Carrillo, sido el primero en cruzar la línea de llegada en la clase Oberta, no competitiva y en la que ha decido inscribirse la mayoría de la flota de “latinos”.

El recorrido para las clases Regata y Clásicos ha arrancado frente al dique de Cala Gamba y se ha dirigido a una baliza situada a 0,4 millas náuticas frente a la playa de Ciudad Jardín. La flota ha puesto allí rumbo al “chispero” de San Juan de Dios, luego al islote de Na Galera y ha completado un último tramo hasta el puerto de salida. La travesía, que ha dado comienzo a las 11.25 horas, ha constado de 3,40 millas. Los barcos de la clase Oberta han salido al mismo tiempo que los demás, pero al llegar a Ciudad Jardín han tomado el camino de vuelta tras doblar Na Galera.

Una vez concluidas las regatas de Vela Latina, el Comité de Regatas se ha concentrado en intentar sacar adelante el programa de vela ligera. Y lo ha conseguido, no sin mucho esfuerzo y después de tener que tener que anular por dos veces la primera regata de la clase 420, donde Andrea Perelló y Neus Ballester, del Club Nàutic Arenal, se han situado en primera posición gracias a un parcial de 1+3+1 que les otorga un punto de ventaja sobre las segundos clasificados, Diego de Sotto y Miguel Contreras, del Club Marítimo San Antonio de la Playa (CMSAP), equipo al que también pertenecen las terceras clasificadas, Marina Garau y Blanca Cabot, vigentes campeonas del mundo femeninas en categoría Sub 17.

En la clase Snipe, también con tres pruebas disputadas de momento, los líderes del Trofeo Durán son Víctor Pérez y Juan Serrano (3+1+1), del CMSAP, seguidos a tres puntos en segunda posición de sus compañeros de club Pablo Balaguer y Fonso Comas. Completan el podio provisional Juan Company y Alexandre Tinocco, del Real Club Náutico de Palma.

Javier Vilariño (CNA) es el primer clasicado en Laser Radial (3+1+1), empatado a puntos con Miguel Sitges Nicolau (1+2+2), del CMSAP, con el que ha mantenido un emocionante pulso en las tres mangas disputadas. El tercer clasificado de la general, Andy Bruehlam (CMSAP), no tiene apenas opción de pelear por la victoria ni el subcampeonato, ya que suma 20 puntos, 15 más que sus predecesores y se jugará el bronce en la jornada de mañana.

El ibicenco Alexander Nielsen, del Club Nàutic Sant Antoni de Portmany, se ha puesto en cabeza de la clasificación de la clase Laser 4.7 con un registro de 2+1+2. Tiene una renta holgada pero ni mucho menos decisiva de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, Pedro J. Conde, regatista Sub 16 del Real Club Náutico de Palma. Laura Sanz, tercera clasificada, es la primera fémina de la general.

La XI Setmana de la Vela Trofeo Durán es clasificatoria para el campeonato de Mallorca en todas las clases de vela ligera. La última jornada se disputará mañana domingo, a partir del mediodía. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar a las 18.30 horas en las instalaciones del Club Nàutic Cala Gamba. La única vencedora confirmada es la regatista Lucía Busquets, del Real Club Náutico de Palma, primera clasificada en las regatas de Optimist que finalizaron el pasado domingo.