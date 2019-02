Regata Pro Rigging Ya hay campeones de la regata Pro Rigging de Palma La victoria fue para Pau Mesquida (Optimist), Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (420), Mathew Moragues (Laser 4.7), Marcos Plomer (Laser Radial), Víctor Pérez y Juan Serrano (Snipe) y Hugo Rodríguez (Grupo D).

La Regata Pro-Rigging, organizada por el Real Club Náutico de Palma, concluyó hoy tras una dura jornada en la que el viento superó los 20 nudos. El Comité de Regatas tomó la decisión de adelantar la salida al mar en previsión de que la meteorología se complicara a medida que avanzase el día, lo que así ocurrió. Todas las clases, a excepción de los Optimist D (categoría de iniciación), completaron dos mangas: la primera con viento del SO de entre 12 y 14 nudos; la segunda con 18 nudos sostenidos y rachas por encima de los 20.

La competición reunió a 243 barcos y 275 deportistas de los principales clubes de Mallorca y Menorca. Manuel Fraga, director deportivo del RCNP, aseguró que la Pro-Rigging es "una de las regatas más populares" del circuito regional de vela ligera. “Cada año supera los 200 barcos y ello hace que sea ideal para preparar las regatas clasificatorias de los campeonatos de Baleares y de España”, destacó Fraga.

La victoria, tras dos jornadas y cinco mangas, fue para Pau Mesquida (Optimist), Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (420), Mathew Moragues (Laser 4.7), Marcos Plomer (Laser Radial) y Víctor Pérez y Juan Serrano (Snipe). El vencedor en Optimist D, con dos regatas completadas, fue Hugo Rodríguez.

La meteorología de hoy en la Bahía de Palma fue la antítesis de la de ayer, en que el viento nunca superó los 8 nudos. Ello benefició a unos regatistas y perjudicó a otros.

En Optimist no hubo ningún cambio. Pau Mesquida (CN Arenal) conservó el liderato y se acabó adjudicando el campeonato, por delante de su compañera de club María Perelló, segunda, y de Pau Catalá (CM San Antonio de la Playa), que fue tercero. Susana Bestard (Real Club Náutico de Palma) se adjudicó la victoria absoluta en la categoría Sub 13 y John Freferick Wolf, del Royal Danish Yacht Club, fue el mejor Sub 11.

En 420 la cosa fue muy distinta. Las líderes al término de la jornada inaugural, Giulietta Lang y Tess Provenzal (Real Club Náutico de Palma), cayeron hasta la quinta plaza tras un mal día (16+11), circunstancia que aprovecharon Conrad Konitzer y Fernando Rodríguez (CN Arenal) para alzarse con el triunfo, a sólo dos puntos de Pablo Ruiz y Miguel Groizard (RCN Palma) y a cuatro de Diego de Sotto y Miguel Contreras (CMSAP). Paula Van Wieringen y María del Mar Roig (CMSAP) vencieron en categoría femenina.

También hubo cambio de líderes en la clase Laser 4.7. Max Dols (RCN Palma) terminó segundo tras ceder el primer puesto a William Moragues (CV Puerto de Andratx). Un solo punto separó a ambos regatistas. Marc Sampol (CN Cala Gamba) logró auparse hasta la tercera posición gracias a que se pudo descartar un 17 de la primera jornada. Cristina Pons (RCN Palma) ganó en categoría femenina.

Marcos Plomer (CV Puerto de Andratx) no dio opción en Laser Radial y acabó amarrando la victoria con una cómoda renta de cinco puntos sobre el segundo y el tercer clasificado: Santiago Roselló (CV Puerto de Andratx) y David Parnson (RCN Palma), respectivamente.

En Snipe venció la tripulación formada por Víctor Pérez y Juan Serrano (CM San Antonio de la Playa), al superar por un punto a sus compañeros de equipo Pablo Balaguer y Fonso Comas, que lideraban la clase tras la primera jornada. Kai Dost (RCNP) completó el podio.

La entrega de premios se celebró en la Sala Magna del Real Club Náutico de Palma con la asistencia de representantes de la entidad organizadora, así como de la empresa patrocinadora, Pro-Rigging, y de las dos firmas colaboradoras: Sail Racing, que ofreció los premios principales, y Gaceta Náutica, que ofreció un trofeo especial al podio del Grupo D de Optimist, donde compiten los más jóvenes de la flota.