Los campeones del Gran Canaria Wind and Waves Festival se decidirán en la última jornada

Los campeones del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 se decidirán mañana sábado, 21 de julio, con la disputa de las finales masculina y femenina entre Philip Koster (G-44)-Marcilio Browne (BRA-105) y Daida Ruano (E-64)-Sarah-Quita Offringa (ARU-91). Browne y Offringa consiguieron el pase a la final tras imponerse en sus mangas de semifinales a Ricardo Campello e Iballa Ruano, respectivamente.

En la categoría masculina, el brasileño Browne consigue de esta forma romper la racha de los dos últimos años en los que no había podido pasar de la 5ª plaza en Pozo Izquierdo, ya que con la disputa de la final se garantiza como mínimo la segunda plaza. Aunque su motivación, con total seguridad, será alcanzar lo más alto del podio y comenzar con este gran resultado la temporada de Olas, donde aspira alcanzar el título Mundial que ya ganara en el año 2013.

En semifinales, Browne consiguió superar por muy escaso margen a un pletórico Ricardo Campello, que venía de derrotar al español Víctor Fernández tras una manga llena de magia por parte del venezolano. En ese enfrentamiento Campello rozó la perfección en saltos, con 19 puntos sobre un total de 20 tras ejecutar a la perfección un pushloop forward de 10 y un doble forward de 9 puntos. Ante Browne, Campello no encontró el mismo timing y estuvo casi siempre por detrás en la manga, aunque en los últimos minutos estuvo a punto de acabar con el sueño de Browne, tras conseguir un push lopp forward de 9,23 puntos. Pero al final, el brasileño sumó los puntos suficientes para no dejar escapar la final.

En categoría femenina, la semifinal entre Iballa Ruano y Sarah-Quita Offringa estuvo muy reñida hasta el minuto final, recayendo la victoria en manos de la segunda por algo más de 3 puntos de diferencia. Iballa conseguía la mejor puntuación en saltos con un backloop de 7,75 puntos, pero las notas en surfing dieron la ventaja suficiente a la rider de Aruba para alcanzar la final. Offringa había superado con cierta facilidad en la ronda anterior a la alemana Lina Erpenstein, que venía de derrotar a la polaca Justyna Sniady.

Los jueces han citado a los competidores a las 10:00 horas para comunicar la posible hora de inicio de las finales.

Los competidores juniors finalizaron hoy viernes, 20 de julio, su participación en el Gran Canaria Wind and Waves Festival tras la disputa de las finales de las siete categorías en liza. En categoría masculina los ganadores han sido los españoles Miguel Chapuis (E-99), en sub 20, y Marino Gil (E-959), en sub 17; el alemán Lennart Neubauer, en sub 15, y el danés Tobias Bjørnaa (D-36), en sub 13. En la categoria femenina se han proclamado ganadoras las alemanas Alexa Escherich (G-200), en sub 20; y Alexia Kiefer (G-59), que compaginó la competición en dos categorías, sub 15 y sub 17.

Los 46 competidores juniors inscritos este año en Pozo Izquierdo, récord histórico en una prueba de la PWA, han disfrutado de dos días de competición en unas condiciones durísimas para estos jóvenes promesas que han mostrado una gran destreza en el agua, sobre todo los de las categorías inferiores, con niños por debajo de los 13 años.

El nivel de la prueba junior de Pozo Izquierdo es cada vez mayor y muestra de ello son los numerosos riders juniors que también compiten entre los profesionales, como es el caso de Marino Gil, campeón sub 15, Mar de Arce de 14 años, entre otros.

Una de las grandes revelaciones de la competición júnior ha sido sin duda Alexia Kiefer (G-59) que con 13 años ha competido y ganado en dos categorías, sub 13-15 y sub 17. La joven residente en Maspalomas lleva tan solo un año navegando en Pozo Izquierdo y ya domina el viento y las olas. Su victoria se ha basado, sobre todo, en que a su corta edad ya es capaz de realizar el forward, una maniobra muy complicada teniendo en cuenta su corta edad.

Mañana sábado, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar la ceremonia de la entrega de premios en la carpa de Pozo Izquierdo, donde se entregarán los trofeos a los ganadores de las diferentes categorías. La gala será, además, un homenaje a los 30 años de windsurf en Pozo Izquierdo, y los organizadores han preparado muchas sorpresas.

Por la noche, a las 23:00 horas, se celebrará el último concierto del programa musical ofertado por los organizadores de la prueba, con la actuación del grupo ‘Ni un pelo de tonto’. El domingo, el Gran Canaria Wind and Waves Festival 2018 se despide con lo que ya viene siendo una cita habitual, la limpieza de la playa del Arenal, que acoge la prueba, por parte de los miembros de la organización, representantes del ayuntamiento de Santa Lucía y voluntarios que cada año se unen a esta iniciativa que persigue dejar la playa en las mejores condiciones para que los aficionados sigan disfrutando con la temporada de viento.