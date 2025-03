Cádiz acoge la Copa de Andalucía de Optimist

El Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, sede de la Federación Andaluza de Vela en El Puerto de Santa María, acoge este fin de semana una prueba autonómica que tendrá como protagonista a la cantera andaluza. Se trata de la Copa de Andalucía para la clase Optimist en sus categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 11 y versiones masculino y féminas.

Se dan cita regatistas de todos los clubes y provincias andaluzas, para una regata decisiva para la formación del equipo andaluz que asistirá en apenas una semana al Campeonato de España que se celebrará en aguas de Bayona entre los días 29 de marzo y 3 de abril. “Debido a la pandemia se han realizado menos pruebas y aun hay plazas en el aire que se decidirán en esta regata, especialmente entre las niñas” , son palabras del seleccionador andaluz de la clase, Javier García.

Se trata de formar un equipo lo más competitivo posible para tener opciones en el nacional, de manera que de cumplirse el parte meteorológico que anuncia vientos fuertes se abrirán las opciones para aquellos a lo que les costó lucirse en el Trofeo de la Hispanidad, regata clasificatoria que se celebró el pasado mes de octubre en las mismas aguas bajo condiciones de vientos suaves.

La flota la componen 60 regatistas Sub 13 que incluye a los Sub 11, y 70 Sub 16. Se programan dos días de regatas, sábado 20 y domingo 21, con un máximo de seis pruebas a repartir en ambas jornadas. Las 13:00 horas es la cita en el área de regatas de la bahía gaditana y una hora antes para preparar las embarcaciones en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, donde se extreman las precauciones en el cumplimiento de los protocolos de detección y prevención del Coronavirus Covid-19.

