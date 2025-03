Cádiz acoge el Campeonato de España de Raceboard y Open Foil

La bahía de Cádiz recibe ya al impresionante elenco de participantes en el Campeonato de España de Raceboard y Open Foil que se celebra este fin de semana bajo la organización de la Federación Andaluza de Vela. En su sede el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Vela Bahía de Cádiz, en El Puerto de Santa María, se nota desde hace días una incesante actividad en los preparativos de una cita que ha conseguido reunir a la élite del Windsurf nacional. Regatistas consagrados, de rabiosa actualidad y las promesas del windsurf, se dan cita en una regata que también contempla la nueva clase olímpica iQFoil que sustituirá a la tabla RS:X en los JJ.OO de Paris 2024.

Precisamente el equipo preolímpico español de RS:X para Tokio 2021 en pleno, encabeza el cartel de primeros espadas que se medirán en los próximos días en aguas gaditanas, con tres días de pruebas clasificatorias -del viernes 18 al domingo 20- y un máximo de nueve para los Raceboard y quince para las tablas con Foil. Todos ellos aparcan por unos días las RS:X para competir en la clase Open Foil en la que muchos ya se entrenan para alargar su carrera olímpica.

Es el caso de la sevillana Blanca Manchón, única windsurfista con la plaza asegurada para Tokio, quien se muestra exultante de cara la prueba, “Estoy muy emocionada de ver tanta participación en esta nueva clase olímpica y para mí es una maravilla poder regatear en casa y con un gran nivel, ya que en RSX a todas las chicas olímpicas de los diferentes países nos está tocando vivir una situación bastante difícil. No tengo muchas horas de agua ni experiencia con el IQFoil pero me encantaría poder ser competitiva y disfrutar de una competición con gran nivel” .

Acerca de las favoritas, la windsurfista del CN Puerto Sherry nos ayuda con la quiniela, “Las favoritas sin duda son las hermanas Alabau –se refiere a Marina y Blanca– que llevan más de dos años subidas en esta tabla y claramente son las que marcarán la diferencia en el agua. También me impresiona ver todas las chicas que vienen pisando fuerte y que sin duda se lo pondrán difícil durante este finde semana” , concluye Blanca.

En el equipo olímpico masculino, junto al canario Ángel Granda, el alicantino Iván Pastor y el balear Sergi Scandell, figura el local Juan Manuel Moreno, que junto al resto pelea por la ansiada plaza olímpica y compagina los entrenamientos para adaptarse a la nueva clase.

De cara a la regata, el windsurfista de Vistahermosa decide no mojarse antes de tiempo, “Es mi primer campeonato con el Foil, solo llevo entrenando desde finales de mayo, para todos es muy nuevo así que las opciones están muy abiertas, además, es una modalidad que está enganchando a mucha gente, el volumen de participación es muy superior a la RS:X, estos días durante los entrenamientos la bahía de Cádiz estaba llena de tablas con Foil, es impresionante” , nos dice Moreno, quien como objetivo apunta a “aprender, divertirme y conocer los nuevos formatos como el slalom” . El portuense concluye, “Lo que está asegurado es la adrenalina, van a ser regatas muy competidas y además el parte anuncia vientos fuertes y olas, así que nos veremos con unas condiciones muy diferentes a con las que venimos entrenando” .

En Open Foil destaca igualmente la presencia de dos campeones de Europa de Fórmula Foil, los andaluces Ramón Pastor (CD Saltwater Windsurf Tarifa), responsable de la promoción de la nueva clase iQFoil, y Fernando Martínez del Cerro (CAND Chipiona), ambos con muchas opciones de alcanzar el podio. Martínez del Cerro apunta como principales rivales al gallego Tomás Vieito y al alicantino Iván Pastor, “Son los que mejor he visto estos días de entrenamiento previos a la regata”.

De su misma territorial tampoco faltará el windsurfista del CN Sevilla, Borja Carracedo, que recientemente conseguía el subcampeonato nacional de iQFoil en Finlandia, y junto a él, los hermanos Pilar y Fernando Lamadrid, del equipo del CN Puerto Sherry, que constituyen una realidad para el futuro del windsurf español y entrenan ya muy duro con el nuevo material.

En las categorías juveniles de la clase, andaluces y baleares apuntan directamente a los títulos, con participación también de gallegos y algún deportista luso que no ha querido desaprovechar la oportunidad de medirse con los mejores. Para todos ellos será una oportunidad única de competir con el nuevo material, que muchos de ellos prueban ya en los días previos en el clinic organizado por Ramón Pastor en el mismo escenario.

Entre los favoritos destaca sin duda el andaluz Aurelio Terry (CN Sevilla) a quien pedimos un análisis previo de la flota y la regata, “Creo que los baleares son los que vienen mejor preparados, en su caso tienen ventaja por horas de entreno y técnicos que ya les preparan con el Foil, algo que nosotros aun no tenemos, pero yo tengo confianza y sé que puedo ganar. He entrenado mucho este verano y aunque no será nada fácil, creo que pudo conseguirlo” .

En la clase Raceboard figura en el top previo el sevillano Curro Manchón en su calidad de defensor del título absoluto. El también subcampeón del mundo de ligeros e integrante del equipo del CN Puerto Sherry, se recupera de una lesión en un hombro y aun es duda, pero de poder hacer la regata apunta como principales rivales al balear Toni Colomar y los andaluces Álvaro y Alejandro Rivera, ambos del CV Valdelagrana.

En la misma clase compiten sus padres y compañeros de equipo, María Antonia Domínguez y Paco Manchón, vigentes campeones de Europa Veteranos, y frente a ellos un importante plantel de windsurfistas procedentes del país vasco, baleares, comunidad valenciana, Cataluña y Madrid en su mayoría.

Más temas:

Vela

Naútica