Borja Melgarejo nuevo campeón de la Copa de España de 2.4 y Janne Laine gana la Regata de Carnaval

Jorge Pardo, Nicolás Madero, y Nacho Baltasar ganadores de la Copa de España de Windsurf en las categorías masculinas. Sánchez, Winau, Fernández y Torres lo hicieron entre las chicas.

Tras esperar durante la mañana la llegada del viento, los windsurfistas se hicieron al mar con retraso para encontrar entre 6 y 8 nudos de viento en el campo de regatas, lo que permitió celebrar dos pruebas.

En la Techno Sub 15, Nicolás Madero (Cán Pastilla) que sumaba hoy un primero y un segundo puesto, es el nuevo campeón de la Copa de España de la clase Techno en categoría Sub 15. finalizaba hoy en los puestos. Su compañera de club Bárbara Winau se hacía con el título femenino. En Sub 13 los títulos fueron para Jorge Pardo del Real Club Náutico de Gran Canaria y en féminas para Azul Sánchez del Real Club Marítimo de Melilla.

En Techno Sub 17, el mallorquín Nacho Baltasar volvió a mandar con dos primeros puestos, lo que le permitió alcanzar la primera posición en la general desbancando al también balear Xicu Ferrer y adjudicándose la Copa de España. En categoría femenina Naiara Fernández se proclamaba campeona de la Copa confirmando el poderío de los regatistas baleares en Techno Sub 17.

El sevillano Aurelio Terry ganador de tres de las siete mangas celebradas, se hizo con el título de campeón de la copa de España en RSX. Andrea Torres del CN Arenal lograba el título femenino.

La Copa de España de Windsurf se celebró desde el pasado viernes en aguas de Las Palmas de gran Canaria bajo la organización de la Federación Canaria de Vela y la colaboración del Real Club Náutico de Gran Canaria.

Respecto a la Copa de España de la clase 2.4 mR que también se ha desarrollado paralelamente, Borja Melgarejo termina empatado a puntos con el finlandés Janne Laine, ganando el gaditano la Copa mientras que el finlandés se proclama vencedor de la Regata de Carnaval. El sueco Hans Asklund tuvo una buena jornada y recuperó podio alzándose con el tercer puesto. José Guerra del RCNGC termina cuarto de la general.

La Regata de Carnaval para la clase Láser 4.7 es para la regatista grancanaria Isabel Hernández que dominó durante todo el campeonato, mientras que en la clase 420, los regatistas lanzaroteños Alberto Morales / Miguel Bethencourt (RCNA) tuvieron en la regularidad su mejor baza y con el descarte, consiguieron una sólida victoria.

Los hermanos del Castillo, actuales campeones de Europa en la clase Snipe, no le han dado oportunidad en esta ocasión a Javier Padrón / Kevin González a demostrar su clase, ganando todas las regatas y la clasificación quedó como ayer: del Castillo primeros, Padrón/González segundos y Guerra / Guerra terceros, hasta un total de 13 participantes.

Los catamaranes Fórmula 18 con una flota totalmente alemana gana la tripulación compuesta por los hermanos Sach, grandes conocedores del campo de regatas de Las Palmas.

Por última en la clase Láser Radial, Martina Reino no pudo arrebatar el triunfo a la regatista india Kumanan mientras que en la clase Láser Estándar el noruego Sorlie ganó por un punto la general al sueco Lindqvist.

A continuación se procedió a la entrega de premios conjunta de todas las competiciones en las instalaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria.

Clasificaciones Clasificación General Copa España 2.4 mR 1º Borja Melgarejo CN Puerto Sherry 2º Jose Guerra RCNGC 1º femenina Teresa Silva Fundación También. Clasificación General Regata de Carnaval Clase Snipe: 1º Gustavo y Rafael del Castillo 2º Javier Padrón / Kevin González 3º Juan Guerra / Juan Guerra Clase Catamarán Fórmula 18: 1º Helge Sach / Christian Sach 2º Martin Friedrichsen / Björn Wendel 3º Robert Shutz / Kilian Feind Clase 29er: 1º Yoel Hernández / Paula Barrio RCNGC 2º Vilde Skirstad Pollen / Pia Dahl Andersen (Noruega) 3º Carlos Navas / Gonzalo Bonilla RCNGC Clase 420 (puntúa para Copa de Canarias) 1º categoría absoluta, sub-19 y sub-17 masculina Alberto Morales / Miguel Bethencourt RCNGC 1ª categoría absoluta femenina Patricia Reino / Isabel Laiseca RCNGC 1º categoría sub 19 femenino Alicia Aranaz / Eloisa Santacreu RCNT 1º categoría sub 17 femenino Claudia Sánchez / Oti Mesa RCNGC Clase Láser 4.7 1º Isabel Hernández RCNGC 2º Ernesto Suárez RCNGC 3º Daniel Gabancho RCNT Clase Láser Radial: 1º Nethra Kumanan (India) 2º Martina Reino RNCGC 3º Paige Caldecoat (Australia) Clase Láser Estándar: 1ºChristoffer Sorlie (Noruega) 2º Ludvig Lindqvist (Suecia) 3º Tim Nyllinge (Suecia)