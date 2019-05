Campeonato España Windsurf Blanca y Curro Manchón y Fernando Lamadrid, campeones de España de Windsurf La regata finalizó este miércoles en aguas de Gerona con otros andaluces a las puertas del triunfo

ABC_N Actualizado: 02/05/2019 10:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este miércoles ha finalizado en aguas de Blanes, Gerona, el Campeonato de España de Windsurf para las clases RS:X, Raceboard y Techno. La cita se resolvía después de cuatro días y una decena de pruebas marcadas por un amplio abanico de vientos, de suaves a fuertes (entre 3 y 16 nudos de intensidad) y cambiantes en dirección, unas condiciones que han obligado a trabajar duro a la flota en la elección de bordos para conseguir el buen resultado. En algunas clases más que en otras la igualdad ha sido extrema con títulos que se han disputado hasta los últimos metros.

No era este el caso de la andaluza Blanca Manchón, única española que ya tiene su pasaporte para los JJ.OO. de Tokio 2020, que logra el título nacional después de ganar nueve de las diez pruebas disputadas, descartando un 2º. La windsurfista del CN Puerto Sherry se mostraba muy contenta y también aliviada a las puertas de unas merecidas vacaciones “Estoy muy contenta de tener este título y me lo he pasado muy bien compitiendo, ha sido toda una experiencia. Ahora a descansar y a disfrutar de unas vacaciones de desconexión total”.

En su misma clase, la flamante subcampeona es su compañera de equipo Pilar Lamadrid, y completa el podio la deportista del CN Sevilla, Blanca Carracedo.

El segundo título llega de la mano de Fernando Lamadrid (CN Puerto Sherry), campeón de España Sub 21 y quinto de la general absoluta, en la misma clasificación en la que el portuense Juanma Moreno (Vistahermosa) se cuelga el bronce quedándose a cuatro puntos del canario Ángel Granda. “Ha estado muy apretado hasta las dos últimas pruebas y que no han sido buenas para mí pero en cualquier caso, estoy contento porque ha estado muy luchado de principio a fin y podría haber ganado cualquiera”.

En la clase Raceboard, Curro Manchón es el encargado de traerse el tercer título nacional. El windsurfista del CN Puerto Sherry se muestra exultante con la victoria, “Ha sido mi mejor campeonato de españa desde hace mucho tiempo, mejor que el del año pasado”. Manchón suma cinco primeros y su peor resultado es un 2º de modo que no es para menos. El sevillano ensalza también el segundo puesto logrado por su compañero Borja Carracedo, integrante del equipos del CN Sevilla, “Súper triunfo al quedar Borja segundo in extremis en la ultima prueba, hemos entrenado juntos para el campeonato y hemos sido un equipo muy serio”.

En la misma clase, los padres de Curro y Blanca también lucen resultado, con el tercer puesto de Paco Manchón y subcampeonato absoluto y primer puesto entre las españolas para María Antonia Domínguez, ambos en la categoría Veteranos.

Mucho ha peleado también el joven Aurelio Terry en RS:X Juvenil, clase en la que el portuense en filas del CN Sevilla firma el subcampeonato quedándose a cuatro puntos de Guillem Segú. “Ha sido una regata muy peleada como ya sabíamos que iba a ser y aun habiendo estado a punto de conseguir el primer puesto me he quedado cerca. El nivel cada vez es más alto y habrá que seguir entrenando, ya con las cosas más claras de en qué tenemos que trabajar más para llegar al más alto nivel al mundial de Rusia en verano”.