Puerto Portals Dragon Winter Series El barco español «Capa» logra un trabajado triunfo en Puerto Portals El equipo ruso «Rockanrolla» patroneado por Dmitry Samokhin se mantiene firme como líder a falta de la última jornada de las III Puerto Portals Dragon Winter Series

ABC_N Palma Actualizado: 15/02/2020 20:14h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La embarcación española Capa, de Carlos Carbajal, se ha anotado la victoria en la única prueba disputada hoy de las III Puerto Portals Dragon Winter Series, una regata que ha estado marcada por el flojo viento.

No ha sido una jornada fácil para el Comité, el viento se ha hecho esperar y, tras un aplazamiento en tierra y un reposicionamiento del campo de regatas, la flota de casi medio centenar de barcos ha podido tomar la salida cerca de las 15.30 horas con una ligera brisa del suroeste de poco más de cuatro nudos.

En el inicio de la manga, la novena del global de esta Puerto Portals Dragon Winter Series, han sido descalificados tres equipos por salida prematura: el húngaro Johanna, el español Mr. Nova y el ucraniano Bunker Prince, uno de los favoritos, que con este mal resultado ha caído hasta la novena plaza de la general y casi se ha quedado sin opciones de poder luchar mañana por las plazas de podio.

Hoy ha sido un día en el que han brillado dos equipos no habituales. En especial el Capa que, con Carlos Carbajal, Pablo Riera-Marsá y Marc Patiño a bordo, ha conseguido un trabajado primer puesto. El barco liderado por Carbajal, presidente de la Asociación Española de la clase Dragón, suma un merecido triunfo que ha estado buscando desde que se inició esta competición el pasado mes de diciembre.

Con este buen resultado, el Capa asciende hasta la décimo novena posición de la general provisional y es el equipo español mejor clasificado a falta de una sola jornada para que finalicen las III Puerto Portals Dragon Winter Series.

El otro protagonista ha sido el equipo alemán Saphira, de Klaus Hunger, que ha cruzado la meta en segundo lugar y ha luchado hasta el final por la victoria. Por lo que respecta a los equipos que aspiran a la clasificación general, el Rockanrolla ha vuelto a demostrar su superioridad.

La embarcación rusa patroneada por Dmitry Samokhin, ha marcado de cerca a su máximo rival, el Fever de Klaus Diederichs. El Fever ha intentado despegarse sumando un tercer puesto pero el Rockanrolla ha acabado quinto, su peor resultado hasta ahora y que es su descarte, por lo que no ha visto peligrar su liderato.

Mañana domingo se celebrará la última jornada de las III Puerto Portals Dragon Winter Series. El Rocknrolla tiene un buen colchón de ventaja sobre el británico Fever y el alemán Ingrid, que son segundo y tercero, respectivamente aunque con una flota tan numerosa, cerca de medio centenar de embarcaciones, no podrá relajarse.

La previsión meteorológica para la batalla definitiva es de vientos flojos similares a los de hoy y al término de la competición tendrá lugar la entrega de premios al ganador, así como al mejor de las categorías Best Classic (para barcos de madera) y Best Corinthian (tripulaciones no profesionales).