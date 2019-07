Mundial Windsurfing Arranca oficialmente la temporada de Olas de Circuito Mundial de la PWA Durante la tercera jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019 se celebraron las finales de todas las categorías juniors y dio comienzo la competición de los riders profesionales

ABC_N Actualizado: 15/07/2019 10:25h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La tercera jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019, disputada hoy domingo 14 de julio en la playa de Pozo Izquierdo, ha servido para dar el pistoletazo de salida de la competición oficial con la disputa de las primeras mangas de la categoría femenina. De esta forma, arranca oficialmente el Circuito Mundial de Olas 2019 de la PWA, que tiene en Gran Canaria su primera cita tras el parón de invierno.

Los jueces de la PWA aprovecharon la mañana para finalizar la competición junior, con la disputa de todas las finales de las siete categorías que hay inscritas en la prueba grancanaria, que ha registrado una participación de 54 chicos, comprendidos entre los 13 y los 20 años, procedentes de 12 países.

Tras las finalización la competición junior, los jueces decidieron arrancar con las mangas del cuadro femenino de la categoría absoluta. En los primeros emparejamientos se encuentran las competidoras peor clasificadas del ranking mundial, así como las riders invitadas por la PWA, como son el caso de las juniors Julia Pasquale y Alexia Kiefer, que venían de participar en sus categorías juniors, sub 17 y sub 15, respectivamente. La española Pasquale y la alemana Kiefer ganaron sus mangas y de esta forma consiguen su primera victoria en una prueba del circuito mundial en categoría absoluta. Pasquale se impuso a la española Mar de Arce, también junior sub 17, mientras que Kiefer, sub 13, dio la sorpresa al vencer a su compatriota alemana Alexa Escherich, que venía de proclamarse campeona junior sub 20. También pasaron a la siguiente ronda la italiana Greta Benvenuti (I-38), la francesa Nuage Le Derff y la española Bala Kolpikova.

En cuanto a la competición junior, tras la disputa hoy de todas las finales, los ganadores en categoría masculina han sido el español Marino Gil (sub 20), el francés Titouan Flechet (sub 17), el japonés Hayata Ishii (sub 15) y el alemán afincado en Gran Canaria Carlos Kiefer (sub 13). En categoría femenina las ganadoras fueron la española María Morales (sub 15), la española Julia Pasquale (sub 17) y la alemana AlexaEscherisch (sub 20).

Mañana lunes, 15 de julio, probablemente entrarán en acción las primeras cabezas de serie del cuadro femenino como son la actual campeona del Mundo, Iballa Ruano; la actual campeona de Pozo Izquierdo, Daida Ruano, y la subcampeona del Mundo y segunda en Gran Canaria el año pasado, la arubense Sarah-Quita Offringa. También es muy probablemente que arranque la competición en el cuadro masculino que hoy se quedó a las puertas de entrar en acción.