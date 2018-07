Kitesurf Alejandro Climent: «Hay que generar más eventos de Kitesurf para crecer» «No tenemos ningún apoyo de las instituciones públicas y así no se pueden hacer las cosas»

Pocos regatistas en España están en disposición de poder decir que han conseguido triunfar en todos los principales eventos de una temporada.

Alejandro Climent Hernández, regatista del Club Deportivo Marina El Portet ha logrado hacerse con la triple corona de la Formula Kite al conseguir subir en lo más alto del podio en la Copa de España, el Campeonato de España y en las Spain Series, el circuito de vela de referencia en estos momentos en nuestro país.

Con todos esos trofeos ya en su haber, nos hemos sentado con este excepcional regatista para conocer como lo ha conseguido, cuales son sus planes y como se siente después de saber que el kiteboarding será disciplina olímpica para los juegos olímpicos de Paris 2024.

¿Cómo se siente al seguir haciendo historia y ahora conseguir la triple corona de la Formula Kite en España?

La verdad es que cuando terminó la temporada pasada hice balance y me propuse, como objetivo, intentar ganar todo a nivel nacional y ahora que lo he conseguido me siento muy satisfecho de haberlo logrado. Ahora empezaré a enfocarme en los eventos internacionales a los que pueda asistir para dar lo mejor de mí representando a España. Espero que la suerte, un factor que también juega su papel en este deporte, me siga acompañando al igual que en la temporada nacional, donde no he tenido grandes problemas.

¿Como se prepara un deportista para conseguir la triple corona de la Formula Kite en España?

Mi preparación ha sido algo dura. No tengo un "Sparring" con el que entrenar a diario y probarme. Pero gracias al equipo Fly Sardine y a las competiciones internacionales a las que he podido asistir he conseguido mantener y superar el nivel que tenía de tal manera que he logrado superar este handicap. A parte de eso he hecho mucho entrenamiento en seco, mucha piscina, bicicleta, gimnasio y ejercicios específicos enfocados a la Formula Kite. Todo llevado de mi propia mano, ya que no tengo la suerte de tener un preparador físico ni dietista pero bueno, aquí cuentan también un poco los años que tengo de experiencia en este deporte ya que llevo desde los cinco años compitiendo y eso me da un bagaje que me permite solventar la papeleta, aunque lo suyo sería tener a un equipo conmigo donde seguro mi rendimiento aumentaría. A lo largo de una jornada dedico al entrenamiento entre 5 y 7 horas diarias. Esto evidentemente, sumado a la horas de trabajo y mi familia, al final no me quedan horas para el relax pero he apostado por esto y parece que lo estoy consiguiendo.

¿Qué le ha parecido esta primera edición de las Formula Kite Spain Series?

Las Spain Series, sin lugar a dudas, han dando un gran empujón a la Formula Kite. Cada vez más hay más y más gente que se siente motivada gracias a este circuito y pienso de cara a la próxima temporada vamos a tener más sedes, más paradas y al final eso es lo que a los regatistas les motiva. Superarse evento tras evento y el nivel va a subir muchísimo. De eso estoy totalmente seguro y desde mi persona voy a hacer lo que me sea posible para que el año que viene seamos muchos más en las líneas de salida para que las competiciones sean puro espectáculo.

¿Que futuro le augura a las Spain Series para la temporada que viene?

El futuro de las Formula Kite Spain Series es muy prometedor. Este año se ha demostrado que es un ejemplo a seguir por otras modalidades de vela. Simplemente con las ideas que se están trabajando para la temporada que viene, ya tengo claro que tanto regatistas como aficionados y público que asista a los eventos se lo pasarán muy bien, a parte de ver unas regatas espectaculares.

¿Cree que las Formula Kite Spain Series son una buena herramienta para ayudar a la clase a seguir creciendo y mejorar el nivel de los regatistas?

Se ha demostrado tan sólo con lo que hemos vivido esta temporada. Incluso los técnicos de la federación ya lo ven como una herramienta fundamental para hacer crecer la cantera y que toda la flota aumente su nivel con lo que seremos mucho más fuertes a nivel internacional. Un circuito como este debería existir en todas las clases olímpicas, como mínimo.

Sabemos que el material no le ha ayudado mucho en las dos últimas competiciones de la temporada ¿Cree que ha sido determinante para regatistas de la talla de Denis Taradín hayan estado delante?

Algo han influido pero no en todos los rangos de viento. También han influido las estrategias a la hora de inscribir las cuatro cometas que disponemos por evento. En la última yo aposté por una 19 esperando que el viento fuera más fuerte y al final los rusos, que sellaron las de 21, lo tuvieron más fácil que yo. No obstante, la guerra de marcas siempre existe y cada vez la evolución del material lleva a que una marca u otra se lleve el gato al agua.

¿Cuales son sus perspectivas para el campeonato de Europa y el mundial?

Hablar de esto es algo complicado. Estoy viviendo una situación familiar dura y con mucha dedicación a nivel laboral pero estoy dando todo de mí para llegar lo mejor posible a estos eventos. Al mundial seguro que asistiré pero el europeo lo tengo en el aire ya que además no estoy recibiendo ninguna ayuda de las instituciones o patrocinadores con lo que complica un poco más mi asistencia. No obstante, haré todo lo posible por poder asistir. Además estos eventos ya empiezan a contabilizar para el ranking ISAF para seleccionarse para el equipo olímpico y es algo a lo que no puedo faltar pero sin esas ayudas que se prometen pero que nunca llegan hacen que el desafío sea mucho mayor.

Como deportista de élite ¿Se siente apoyado por las instituciones públicas?

No, desde luego que no. No me siento apoyado por las instituciones. La federación hace lo que puede. No se si podría hacer más o menos pero tampoco recibo apoyo económico que es el que al final me lleva de un lado a otro. Pero gracias a mi familia y al que no ceso en la búsqueda de patrocinios y colaboraciones, aunque por ahora son reducidos, he podido con estos gastos pero esto tiene fecha de caducidad ya que no es sostenible en el tiempo. El apoyo para seguir navegando al máximo nivel no puede ser unilateral ya que yo donde voy represento a mí país y estoy seguro que se podría hacer algo más. Además, ahora que el kiteboarding se ha convertido en disciplina olímpica, seguro que se puede hacer mucho más para apoyar a los deportistas.

Hablemos de medio ambiente marino ¿qué le parece la controversia sobre el Chorlitejo Patinegro o pativel? ¿No cree que esto esto es un despropósito?

Evidentemente hay que defender a la fauna y la flora, en particular a la que habita en las zonas de playa. Pero la verdad sigo sin entender porque los organismo están en contra nuestro ya que nosotros somos los primeros que defendemos la naturaleza. Nosotros no somos el problema si no parte de la solución. Disfrutamos de las playas y creo que somos los que más concienciados estamos de los que visitan las playas. Ya se navegan en zonas donde no se atraviesan dunas, no tiramos nunca basura en las playas ni al mar, primero por que lo sentimos así y segundo ya que nos afecta directamente cuando navegamos. Es más, somos los que recogemos plásticos y basuras marinas del mar y de la orilla para depositarlas en los contenedores, en algunos sitios totalmente inexistentes.

¿Hay alguna razón para que se haya puesto foco sobre el kiteboarding?

Realmente no entiendo porque se nos ha apuntado con el dedo. Además poco a poco nos están marginando llevándonos a áreas como desembocaduras de ríos, acequias y demás donde las playas están muy sucias y el agua también. Además nos están quitado muchos canales de salida con lo que practicar este deporte es cada día más difícil. No entiendo como los deportistas tenemos que ser los más perjudicados si somos los que más cuidamos el medio ambiente de las personas que están en las playas. Llegar con tu nevera y tu tumbona es fácil pero hacer deporte no. No lo llego a entender.

Y justamente ahora que se ha determinado que será una disciplina olímpica para Paris 2024 ¿No cree que deberían facilitar más las cosas para la práctica de este deporte? ¿Ha tenido alguna experiencia negativa en este sentido?

Sin lugar a dudas. Es necesario para nuestro deporte y para los intereses de nuestro país. Si nos arrinconan, nos apuntan con el dedo y encima no recibimos apoyos de las instituciones, en dos días, este deporte será historia y con ello, una industria muy potente y miles de deportistas que ya no dinamizarán las economías locales para cubrir sus necesidades. Como experiencia puedo comentar una que me pasó hace pocos días donde unos socorristas de una playa me llamaron la atención. Yo les dije que en ningún momento iba a poner en peligro a nadie ni voy a causar ningún problema. Simplemente levanto mi cometa, me meto mar adentro y no salgo hasta que termina mi jornada de entrenamiento. Llevo muchos años sintiéndome como un top manta, agazapado para evitar a la policía, los socorristas y vigilantes para poder salir al agua. Creo que no debería estar preocupándome de eso si no en mejorar mi rendimiento para representar a España lo mejor posible. Es lamentable que no se generen unas políticas de respeto y concienciación donde todos podamos convivir. Es función de las autoridades el fomentar, concienciar y comunicar que somos deportistas y no delincuentes.

Por lo que comenta, parece que el kiteboarding está siendo estigmatizado por la sociedad ¿No se debería trabajar justamente en el sentido opuesto?

Evidentemente. Turismo y deporte van íntimamente ligados y los que practicamos kiteboarding somos personas de un nivel adquisitivo medio-alto que consumimos y desestacionalizamos los destinos ya que navegamos todo el año. En invierno no se nos ponen casi pegas pero en junio, julio, agosto y septiembre molestamos y nosotros también tenemos derecho a practicar nuestro deporte con seguridad y calidad como el que viene a tomar el sol o a sentarse en un chiringuito.

¿Qué se necesitaría para fomentar el kiteboarding en España?

Generar eventos es un camino a seguir. Jump Sessions, clinics, jornadas de puertas abiertas son acciones que harían que el kite creciera en España pero nos encontramos con el mismo problema. Si aumentamos el número de deportistas y luego estos no pueden practicarlo, para que servirá...