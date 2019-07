Mundial Windsurf 32 mangas y 54 competidores en el agua durante la segunda jornada del Mundial de Pozo Izquierdo La categoría júnior fue la gran protagonista hoy sábado, 13 de julio, del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019

El Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019 vivió hoy sábado 13 de julio, una intensa segunda jornada en el agua, con siete horas ininterrumpidas de competición, 32 mangas disputadas y 54 competidores en acción. Los jueces de la PWA decidieron lanzar la competición junior, que este año registra un récord inédito de participación con 54 inscritos en 7 categorías de edades diferentes. Todas las categorías, a excepción de la masculina sub 20, han quedado pendientes de celebrar las finales para conocer a los ganadores.

En la categoría sub 20 masculina, la más numerosas de los juniors con 21 inscritos, la competición ha quedado detenida en semifinales, con 4 competidores en liza: el español Marino Gil, el argentino afincado en Gran Canaria Valentino Pasquale, el polaco Adam Warchol y el japonés Takara Ishii. De esta manga saldrán los dos competidores que disputarán la final y los dos que deberán pelear por el tercer y cuarto puesto.

En la categoría masculina sub 17, con 12 riders inscritos, la final la disputarán el español Liam Dunkerbeck y el francés Titouan Flechet, que consiguieron la victoria en cada una de sus mangas. En la lucha por la tercera y cuarta plaza se encuentran el alemán Lennart Neubauer y el español Adrián González. En las categorías sub 13 y sub 15 también están definidas las finales. En la primera, se enfrentarán el alemán Carlos Kiefer, el esloveno Val Erzen y el español Miguel Mirón; mientras que en la sub 15 se jugarán el título el japonés Hayata Ishii, el danés Tobias Bjornaa y el italiano Giulio Gasparini.

La competición femenina, con 13 inscritas en tres categorías diferentes, tiene todas sus finales preparadas para el desenlace final. En la categoría sub 20, la española Regina Villegas se enfrentará a las alemanas Alexa Escherich y Lisa Witte. En la categoría sub 17, la final se disputará entre las españolas Mar de Arce e Inés Arija, la argentina afincada en Gran Canaria Julia Pasquale y la alemana Lina Thekook. Además, destacar que Mar y Julia se volverán a ver las caras en la competición senior, donde este año tienen una plaza concedida por la PWA que las han incluido en el cuadro oficial de la competición femenina.

En la categoría sub 15 femenina, la correspondiente a las competidoras más jóvenes de la prueba, la final la disputarán las españolas María Morales e Isabel Triviño, la alemana afincada en Gran Canaria Alexia Kiefer y la eslovena Lina Erzen.

La tercera jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019 se disputará mañana domingo, 14 de julio. Los competidores han sido citados a las 9:00 de la mañana y en ese momento los jueces de la PWA comunicarán si deciden continuar con la competición junior y disputar las siete finales o dar comienzo con las primeras mangas del cuadro femenino y masculino de la competición oficial.

Marino Gil: “El deporte del windsurf está creciendo”

Marino Gil, uno de los cuatro competidores clasificados en las semifinales de la categoría sub 20, está deseando entrar en acción en la competición absoluta, donde desde el año pasado tiene una plaza concedida por la PWA. El rider de Pozo Izquierdo fue uno de los protagonistas de la segunda jornada del Gran Canaria Wind and Waves Festival 2019. Criado deportivamente en la playa de Pozo Izquierdo es uno de los riders locales que ha visto crecer la categoría junior a la vez que crecía deportivamente. Gil reconoce sentirse “muy contento de ver tantos juniors compitiendo, porque esto significa que el deporte del windsurf está creciendo y cada vez hay más gente que quiere navegar”. El nivel de la categoría sub 20 de chicos “es más alto que en años anteriores”, reconoce Gil que ve a “todo el mundo navegando muy bien”. En relación con su actuación, se siente satisfecho porque “aunque no son las mejores condiciones, en el agua pude hacer todo lo que quería”.

Pero Marino Gil no solo compite en la categoría junior sub 20, también tiene una plaza entre los riders profesionales. El año pasado acabo 17º en Pozo Izquierdo, un resultado muy bueno teniendo en cuenta el gran nivel de esta competición. Gil espera conseguir este año “lo mismo o quizás acabar un poco mejor. En la primera manga me toca medirme a mi amigo Mike Friedl y después, si consigo pasar, tendré que navegar ante el venezolano Gollito Estredo que este año está navegando increíble; pero voy a dar lo mejor de mi para intentar hacerlo lo mejor posible”.

Pero antes, Marino se enfrentará en semifinales de la categoría sub 20 al polaco Adam Warchol, mientras que por el otro lado del cuadro se encuentra su amigo Valentino Pasquale que se medirá al japonés Takara Ishii. Al rider de Pozo Izquierdo le encantaría enfrentarse en la final a su amigo, con el que comparte durante todo el año horas de navegación y vivencias en tierra.