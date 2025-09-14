El Yamamay gana por decimoséptima vez

La Copa Castro 2025, uno de los trofeos más emblemáticos de la vela en el norte de España, se volverá a quedar en Cantabria tras la victoria del Yamamay, patroneado por Javier Gallo (Real Club Marítimo de Santander). La tripulación santanderina, a bordo de su Club Swan 42, se impuso por decimoséptima vez en la clasificación general, por delante del Kenex, de Ignacio Giménez (Laredo), y del Rat Pack, de Javier Chávarri (Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club).

El Maitena, el Andarax Bi y el Alpega completaron las siguientes posiciones, en un podio que confirma el dominio del Yamamay en esta clásica prueba, cuya copa —una figura de marinero sosteniendo una boya— está considerada como uno de los trofeos más bellos de la vela.

La competición arrancó con un recorrido de 8 millas entre Getxo y Castro, en el que el Yamamay empleó una hora y cuatro minutos para adjudicarse la primera victoria. Sin embargo, la jornada decisiva estuvo condicionada por la falta de viento.

Pese a los esfuerzos del Comité, que intentó lanzar varias salidas, las condiciones no mejoraron. Una regata iniciada a las 14:55 quedó frustrada cuando el viento desapareció de nuevo, lo que obligó a dar por concluido el campeonato a las 15:30.

De este modo, las clasificaciones del primer día resultaron definitivas: el Yamamay se coronó en la clase Regata; el Andarax Bi, de Josu Portularrume, venció en Crucero I; el Kohen, de Juan Carlos Estefanía, en Crucero II; el Vissi, de Juan Llano, en J80; y el Que Fais se llevó la victoria en la clase sin certificado.

La Copa Castro, disputada por unas 30 tripulaciones vizcaínas y cántabras, celebró este año su 118ª edición desde que se instituyó en 1907.

En la clase Regata, el Yamamay volvió a imponerse a rivales directos como el Kenex, Rat Pack, Maitena, Alpega, Symphony y Despeinada. En Crucero I, el Andarax Bi superó al Aizen, Turi, Jaleo y Go Blue; en Crucero II, el Kohen se impuso al Kosamui, Txepin y M'Bour. Entre los J80, el Vissi lideró una flota numerosa en la que también compitieron Brut, Obelix, Team Group Engineering, Jargo, Rural Kutxa, Peligros y Katxoka. En la clase sin certificado, el Que Fais ganó al Pelícano, Skarven, Ramper, Free Spirit y Kuki Brasil.

La regata ha estado organizada conjuntamente por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club y el Real Club Náutico de Castro-Urdiales, consolidando un evento que mantiene viva una de las tradiciones deportivas más longevas del norte de España.

