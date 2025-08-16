El XIV Trofeo César Manrique corona a sus campeones en Arrecife

Arrecife puso este sábado el broche final al XIV Trofeo César Manrique RCNA – Calero Marinas, con la disputa de la tercera y última regata que definiría a los vencedores por clases. La jornada comenzó con un ligero retraso debido a la falta de viento, pero apenas 25 minutos después de la hora prevista el comité, liderado por la Oficial Principal Fátima Cerezo, dio la salida a una prueba diseñada a tres vueltas.

En ORC 0-2, el Teguise – Lanzarote Sailing de José Miguel Cabrera (R.C.N. Arrecife) confirmó su dominio con dos victorias parciales y un segundo puesto, asegurando el título con autoridad. El Muyay de Domingo Negrín Armas (R.C.N. Arrecife) fue segundo y se llevó también el premio a la mejor tripulación mixta, mientras que el Cachito de Augusto Escolar (Marina Rubicón) completó el podio.

En ORC 3, el Solum – Aedas Homes de Lucio Pérez Aranaz (R.C.N. Tenerife) firmó un pleno de victorias, escoltado en el podio por el Butxaca de Joaquín Blanco Roca (R.C.N. Gran Canaria) y el Tamy de José Manuel Onieva (R.C.N. Arrecife).

En ORC 4-5, el triunfo fue para el Maeña 9 (R.C.N. Tenerife) de Andrés Monje, seguido del Papoa de Ana Acevedo y del Alzenit (R.C.G.C.).

La entrega de trofeos contó con la presencia de José Calero, presidente de Calero Marinas; Julio Romero, presidente del R.C.N. Arrecife; representantes de la Federación Canaria de Vela y autoridades locales y del Cabildo de Lanzarote.

El evento, que inauguró el Circuito Canario de Vela Crucero 2025, contó con el apoyo de Islas Canarias, Turismo Lanzarote, el Servicio de Deportes del Cabildo de Lanzarote y Turismo Arrecife, consolidando su prestigio como una cita de referencia en el calendario náutico del archipiélago.

