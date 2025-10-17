La Vela Femenina abre el Nautical Festival con el Trofeo Cidade da Coruña

La vela femenina toma el protagonismo este fin de semana en La Coruña con la celebración del Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal, una cita que marca el cierre deportivo de la Semana Abanca y al mismo tiempo el punto de partida del A Coruña ... Nautical Festival, que en su segunda edición reunirá a cuatro grandes competiciones náuticas en la ciudad: vela femenina, piragüismo, esquí náutico-wakeboard y vela base.

El evento, impulsado por el Real Club Náutico de La Coruña, reunirá a ocho tripulaciones procedentes de distintos puntos de España, que competirán en igualdad de condiciones a bordo de los monotipos J80, en un formato dinámico y muy técnico.

Las regatas comenzarán este sábado tras la jornada de entrenamientos y el sorteo de barcos previsto para las 9:30 de la mañana, dirigido por el oficial de regatas Jano Toro. Si el viento acompaña, las pruebas arrancarán una hora después, con enfrentamientos por grupos de cuatro embarcaciones. El domingo se retomará la acción a las 9:00 horas, con las finales programadas a partir de las 11:00, donde se decidirá el orden definitivo de las cuatro mejores tripulaciones.

En el plano deportivo, Galicia contará con doble representación: el Real Club Náutico de La Coruña, con la campeona olímpica Sofía Toro como patrona, y el Monte Real Club de Yates de Baiona, liderado por Carlota Hernández, una de las jóvenes promesas de la vela nacional.

Entre las favoritas también figuran las canarias del Real Club Náutico de Gran Canaria, con Cristina Martínez Doreste al timón, que llega con un amplio palmarés y experiencia internacional. Desde Euskadi competirán dos potentes equipos: el del Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club, con Joana Abasolo (subcampeona de España y ganadora del Conde de Godó), y el del Real Club Náutico de San Sebastián, con Olatz Muñoz, campeona mundial de J80 y una de las mejores cañas españolas de los últimos años.

Completan la flota el Club Náutico de Puerto Pollensa, de Baleares, y una tripulación de la Armada Española, representando a la Comisión Naval de Regatas de Ferrol, con la sargento Alejandra Vicens al frente.

La organización ha querido garantizar la máxima igualdad entre embarcaciones, por lo que los J80 se asignarán por sorteo y competirán con las mismas velas —mayor, foque y gennaker—. Las pruebas se disputarán en trazados cortos, con arbitraje directo en el agua, donde los jueces señalarán mediante banderas cualquier infracción.

El sábado por la noche, a las 20:30 horas, las tripulaciones participarán en una recepción oficial en la histórica sede del Náutico coruñés, que servirá también como punto de encuentro entre deportistas, entrenadores y organización. La clausura y entrega de premios se celebrará el domingo a las 17:00 horas, cerrando oficialmente esta primera cita del Nautical Festival.

Con este evento, La Coruña vuelve a posicionarse como referente nacional en deportes náuticos, combinando tradición, igualdad y espectáculo en un entorno inmejorable. El Trofeo Isabel Zendal no solo celebra el talento femenino en la vela, sino que también marca el comienzo de una serie de competiciones que, en las próximas semanas, traerán al litoral coruñés lo mejor del piragüismo, el esquí náutico y la vela base.