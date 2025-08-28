Veinte años después de la Volvo Ocean Race llega a Vigo la Figaro

El regreso de una gran cita internacional a la ciudad de Vigo trae inevitablemente a la memoria otro momento histórico: en noviembre de 2005, la ría vivió una de las salidas más espectaculares de la Volvo Ocean Race, con cerca de 2.000 embarcaciones acompañando a la flota, desde veleros de recreo a barcos de pesca.

La ría de Vigo volverá a convertirse en escaparate mundial de la vela con la salida final de La Solitaire du Figaro Paprec, prevista para el domingo 21 de septiembre a las 11:00 horas. Los solitarios afrontarán un recorrido costero de 10 millas antes de poner rumbo al Canal de la Mancha y a la localidad francesa de Saint-Vaast-la-Hougue, donde concluirá la 56ª edición de esta regata oceánica legendaria.

El 3 de septiembre tendrá lugar la presentación oficial de esta doble cita —llegada y salida final—. En el acto, el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana, y la vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, desvelarán todos los detalles de un evento que promete situar de nuevo a Vigo en el mapa mundial de la vela.

La fiesta de la vela en Vigo comenzará el 17 de septiembre. Durante cuatro jornadas, la flota estará amarrada en A Laxe, en la dársena de Portocultura, donde los regatistas prepararán sus barcos para la etapa final.

Con esta cita, la ciudad gallega reafirma su condición de referente internacional en competiciones náuticas, recuperando la esencia de aquellos grandes acontecimientos que marcaron un antes y un después en la historia marítima de la ría.

