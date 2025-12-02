La temporada de RC44 arrancará y terminará en España

El prestigioso circuito internacional de los RC44 consolidará en 2026 su vínculo con España al abrir la temporada en Puerto Calero (Lanzarote) y coronar al campeón en Cartagena (Región de Murcia).

La 44Cup volverá a situar a España en el centro del mapa de la ... vela internacional. El prestigioso circuito de los RC44, considerado uno de los más exigentes del mundo para armadores y tripulaciones profesionales, ha anunciado su calendario 2026, en el que España tendrá un protagonismo sin precedentes: será país de apertura y de cierre de la temporada.

Tras el éxito del final de la 44Cup en Marina Jandía (Fuerteventura), la competición arrancará la temporada 2026 en un escenario conocido y habitual para la clase como es Puerto Calero del 4 al 8 de febrero y que es uno de los destinos más apreciados por la flota por sus condiciones de viento, su meteorología estable y la calidad de sus instalaciones. Allí se celebrará la primera prueba del año, marcando el inicio de una temporada que volverá a reunir a las mejores escuadras internacionales.

El puerto de Cartagena volverá a acoger un gran evento de talla mundial

La 44Cup 2026 concluirá con otra sede que debutará en el circuito: el puerto de Cartagena, , del 4 al 8 de noviembre. Situada justo al sur del Mar Menor y al oeste de Cabo de Palos, Cartagena es también un puerto natural que ha estado en uso continuo desde la época romana. Habitual en la Audi MedCup de los TP52 entre 2008 y 2011, más recientemente Cartagena acogió una escala de la edición de este año de The Ocean Race Europe.

El evento tendrá su base en el Puerto de Cartagena, donde la clase trabaja con Punto Sur Actividades Náuticas SL y contará con el apoyo en el agua del Real Club de Regatas de Cartagena. La regata cuenta además con el respaldo del Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno de la Región de Murcia y la Autoridad Portuaria de Cartagena.

Patricio Rosas, CEO de Punto Sur, comentó: «Cartagena es una ciudad con una importante tradición marítima. Nuestro objetivo es que la ciudad se convierta en un referente náutico internacional, acogiendo regatas internacionales para promocionar Cartagena como una ciudad de vela que impulsa este deporte».

España, destino clave

La decisión de abrir y cerrar la temporada en territorio español confirma el creciente peso de España en el panorama internacional de la vela. Tanto Puerto Calero como Cartagena aportan escenarios técnicos, capacidad organizativa y una infraestructura consolidada que ha convencido a la organización para situar dos citas clave en la península y el archipiélago.

Además del valor deportivo, ambos destinos representan un impulso económico y de visibilidad para sus respectivas regiones, atrayendo equipos, técnicos y seguidores de todo el mundo.

Italia, Suecia y Gran Bretaña

Además de la apertura y clausura en Puerto Calero y Cartagena, el resto de sedes que visitará la flota de la 44Cup serán Puntaldia (Cerdeña-Italia) del 22 al 26 de abril, Marstrand (Suecia) del 24 al 28 de junio y el Mundial será en Cowes (Gran Bretaña) del 23 al 27 de septiembre.