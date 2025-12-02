Suscribete a
La temporada de RC44 arrancará y terminará en España

Puerto Calero abrirá el circuito de la 44Cup en febrero y Cartagena la cerrará en noviembre

La flota de RC44 volverá a navegar en aguas de Lanzarote
JAUME SOLER

El prestigioso circuito internacional de los RC44 consolidará en 2026 su vínculo con España al abrir la temporada en Puerto Calero (Lanzarote) y coronar al campeón en Cartagena (Región de Murcia).

La 44Cup volverá a situar a España en el centro del mapa de la ... vela internacional. El prestigioso circuito de los RC44, considerado uno de los más exigentes del mundo para armadores y tripulaciones profesionales, ha anunciado su calendario 2026, en el que España tendrá un protagonismo sin precedentes: será país de apertura y de cierre de la temporada.

