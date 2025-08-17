Las 52 Super Series vuelven a su casa de Puerto Portals

La reina Suthida de Tailandia con Corinna Graf -CEO de Puerto Portals- y la tripulación del Gladiator en la pasasd edición

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week arranca este lunes 18 de agosto y convertirá de nuevo a la bahía de Palma en el epicentro mundial de la vela de crucero. Será la décima ocasión consecutiva que el circuito internacional recala en la marina mallorquina desde su debut como sede del Mundial de TP52 en 2015.

El gran favorito es el American Magic Quantum Racing, que llega a Mallorca tras conquistar el Mundial de TP52 en Cascais y lidera con autoridad la clasificación general del circuito, con 29 puntos de ventaja sobre Sled. A bordo, el estratega Víctor Díaz de León insiste en mantener la concentración: «Hay 12 barcos en la regata, así que nuestras probabilidades de ganar son de una entre doce. La clave está en mejorar cada detalle y no dar nada por hecho».

Regreso al Mediterráneo

Después de competir en Bayona y Cascais, las 52 Super Series regresan al Mediterráneo con unas condiciones de viento térmico que prometen igualdad máxima. La flota de 12 equipos de nueve nacionalidades afronta una semana en la que cada detalle táctico será decisivo.

El Gladiator británico, vencedor en Puerto Portals en 2024, se presenta como una amenaza. «No estamos en la pelea por el título absoluto, pero podemos dar la sorpresa. La bahía de Palma es un campo muy estable», explica Simon Fry, trimmer del equipo de Tony Langley.

El Platoon Aviation alemán busca reencontrar su mejor versión tras una temporada irregular. Con el regreso de su armador Harm Müller-Spreer, el estratega local Jordi Calafat y el refuerzo del navegante Joan Vila, el equipo aspira a volver al podio. «Puerto Portals siempre ha sido un buen escenario para nosotros», asegura el gallego Víctor Mariño.

Cambios y refuerzos

El turco Provezza ha realizado ajustes técnicos en Valencia para optimizar su barco, mientras que el Alegre británico incorpora al táctico Paul Goodison, campeón olímpico en 2008.

Además, regresan a la competición el brasileño Crioula y el francés Teasing Machine, completando una parrilla de primer nivel.

Programa de competición

El evento comienza este lunes con la regata de entrenamiento oficial, mientras que las pruebas puntuables se disputarán del martes 19 al sábado 23 de agosto, con un máximo de diez mangas programadas.

Con Puerto Portals consolidado como sede de referencia y una flota de altísimo nivel, la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week 2025 promete ser una de las citas más espectaculares del calendario náutico internacional.

