Smaku (A2) y Cactus Digital Petrilla (A3) ganan en Portonovo

El Bavaria 34 Smaku, del Liceo Marítimo de Bouzas patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría A2, y el Cactus Digital Petrilla, del Club Náutico de Portonovo con Jaime Barreiro, Víctor Ayán y Javier Porto a bordo en A3, se proclamaron vencedores del I Trofeo ... Vila de Portonovo-Open de España de Tripulaciones Reducidas, celebrado este fin de semana en la Ría de Pontevedra dentro del marco de la Semana Abanca 2025. La prueba, organizadapor el Club Náutico de Portonovo, concluyó en Sanxenxo tras una jornada marcada por los vientos flojos

Pese a las condiciones complicadas el Comité de Regatas logró salvar la regata con un impecable trabajo técnico junto al equipo del Real Club Náutico de Sanxenxo, consiguió que la primera edición del Trofeo Vila de Portonovo fuera finalmente válida.

La prueba reunió a una veintena de cruceros, que tomaron la salida bajo un sol veraniego, altas temperaturas y un mar completamente en calma. Ante la falta de viento inicial, se izó bandera de aplazamiento, hasta que una brisa del oeste de unos 6 nudos permitió iniciar la competición. El recorrido, previsto inicialmente de 12 millas, tuvo que ser acortado a la altura de Mourisca ante el descenso del viento, lo que permitió completar la regata con éxito.

En A2, el triunfo fue para Alfonso Rodríguez con el Smaku, que navegó con inteligencia y supo aprovechar cada racha para imponerse a Manuel Castro Gil del Real Club de Regatas Galicia (First 35S5-DK) y a Laureano Santiago Moreira, del Real Club de Mar Aguete de Marín, con su Ro 330-SD Quen Vai, que completaron el podio.

En A3, la victoria fue para el Cactus Digital Petrilla del Náutico de Portonovo, que dominó la prueba desde el inicio y se impuso a las unidades del Club Náutico de Beluso: el Arpón IV-Seida de Iñaki Carbajo, con Álvaro Garrido y César Enrique Themudo como tripulantes, y el Espita de José Luis Lastra, Pablo Lastra González y Manuel Sánchez.

La categoría A3, debutante en aguas gallegas dentro de una competición oficial, contó también con la destacada participación del Meu de José Luis Smyth, el Taurus de Margarita Sanmartín del Real Club Náutico de Vigo —única patrona de la flota y antigua componente del mítico ¡Hola! en la Vuelta a España—, y el Cassandra de Javier Pazó Olmedo, todos ellos dentro del top ten.

El acto de clausura, presidido por Marcos Guisasola, concejal de Deportes del Concello de Sanxenxo, sirvió para celebrar el éxito de esta primera edición. Guisasola destacó «la ilusión y el empuje del Club Náutico de Portonovo por integrarse en la Semana Abanca», y confirmó que la segunda edición del Open de España de Tripulaciones Reducidas se celebrará nuevamente en las mismas fechas, coincidiendo con la víspera de la Festividad de la Hispanidad, en octubre de 2026, con el apoyo del Concello.