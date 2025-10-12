Suscribete a
SEMANA ABANCA 2025

Smaku (A2) y Cactus Digital Petrilla (A3) ganan en Portonovo

Lo han hecho en el I Open de España de Tripulaciones Reducidas de la Semana Abanca celebrado en la ría de Pontevedra

Salida frente a la playa de Silgar de Sanxenxo
El Bavaria 34 Smaku, del Liceo Marítimo de Bouzas patroneado por Alfonso Rodríguez en la categoría A2, y el Cactus Digital Petrilla, del Club Náutico de Portonovo con Jaime Barreiro, Víctor Ayán y Javier Porto a bordo en A3, se proclamaron vencedores del I Trofeo ... Vila de Portonovo-Open de España de Tripulaciones Reducidas, celebrado este fin de semana en la Ría de Pontevedra dentro del marco de la Semana Abanca 2025. La prueba, organizadapor el Club Náutico de Portonovo, concluyó en Sanxenxo tras una jornada marcada por los vientos flojos

