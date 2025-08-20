Sled domina el segundo día en Portals bajo amenaza de tormenta

La segunda jornada de la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week 2025 estuvo marcada por la incertidumbre meteorológica. Solo pudo disputarse una prueba de las tres programadas debido a la amenaza de tormenta con aparato eléctrico sobre la bahía de Palma. En ella, el estadounidense Sled se impuso con autoridad, mientras que el británico Alegre firmó un sólido segundo puesto que le permite reforzar su liderato provisional con cinco puntos de ventaja.

La flota adelantó su salida al agua con la esperanza de completar un programa completo. Con vientos de 7-9 nudos, la primera y única regata del día comenzó a las 12:35 horas. El francés Paprec tomó la iniciativa inicial, pero cedió ante el empuje del Sled de Takashi Okura, que con el italiano Francesco Bruni en la táctica firmó una incontestable victoria.

El duelo más emocionante se vivió por detrás, donde el Alegre de Andy Soriano, con el británico Paul Goodison como táctico y la olímpica Silvia Mas en su tripulación, superó al American Magic Quantum Racing en las trasluchadas finales para firmar la segunda plaza. El barco estadounidense, que contó con el medallista olímpico de piragüismo Marcus Cooper como invitado, fue tercero.

La nota negativa fue para el Teasing Machine, que sufrió la rotura de la driza de la mayor y no pudo completar la regata, anotando un doloroso 13.

El Comité de Regatas, encabezado por María Torrijo, decidió cancelar el resto de pruebas ante la cercanía de una célula tormentosa procedente de Ibiza. «La actividad eléctrica se acercaba a Dragonera y lo sensato fue volver a puerto», explicó Nacho Postigo, navegante de Provezza.

Con dos días y dos pruebas completadas, Alegre encabeza la clasificación general con cinco puntos de ventaja sobre Sled y American Magic Quantum Racing, empatados en la segunda posición.

La competición continuará mañana, con la previsión de condiciones más estables en la bahía de Palma. El Comité confía en poder disputar hasta tres mangas a partir de las 12:00 horas.

