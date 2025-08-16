Sassnitz abre con triunfo local, récord de velocidad y un choque espectacular

Salida de una de las mangas de la primera jornada con el equipo español en cabeza

El arranque del Germany Sail Grand Prix en Sassnitz lo tuvo todo: victoria soñada para el equipo local, récord histórico de velocidad, regreso australiano y un incidente que acabó con dos F50 dañados.

La jornada comenzó con el guión soñado para Erik Heil. El patrón alemán, que debutaba en casa, ya había advertido que la energía de la afición sería clave. Y así fue: salida perfecta, control total y victoria en la primera manga ante los vítores de miles de espectadores alineados en la costa.

Pero el momento técnico del día lo firmó Nicolai Sehested y su Rockwool Racing. En la tercera manga, tras un arranque milimétrico, el F50 danés voló hasta los 103,93 km/h, pulverizando el récord anterior de 99,97 km/h establecido por Francia en 2023. El hito llegó gracias al estreno esta temporada de las alas de 18 metros y los nuevos T-foils de alta velocidad, una combinación que en las condiciones de Sassnitz resultó imbatible.

Los Flying Roos de Tom Slingsby también salieron con hambre tras la decepción en Portsmouth. Su parcial de 6-3-1-2 les coloca líderes provisionales y claros favoritos para la final del domingo.

En cambio, el día se torció para el US SailGP Team. Tras un inicio prometedor, su regata se vino abajo en la cuarta manga, cuando colisionaron con Emirates GBR en la primera ceñida. El impacto destrozó la proa de babor del barco estadounidense y abrió un agujero en el F50 británico. La sanción fue dura: 12 puntos de penalización en el evento y 8 en la general del circuito Rolex SailGP Champhionship para los norteamericanos.

La dirección técnica revisa ahora los daños para confirmar si ambos equipos podrán estar en el agua mañana. La previsión apunta a menos viento, entre 13 y 17 km/h, pero si algo ha demostrado Sassnitz es que la acción está garantizada.

Tras la primera jornada en Sassnitz, España ocupa la quinta posición, con 22 puntos, a solo dos de Francia que es quien marca los puestos para estar en la final con 24 puntos. Australia domina con claridad la clasificación con 32 puntos. La Nueva Zelanda de Peter Burling es segunda con 24, los mismos que Francia de Quentin Delapierre, que es tercera. Los anfitriones, Alemania, ocupan la cuarta posición provisional con 23 puntos, uno más que España. Diego Botín ha sido nombrado mejor patrón del día, a pesar de haber hecho una salida prematura.

